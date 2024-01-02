Убегали из горящего дома в чем могли: репортаж с места попадания в Киеве

Утром 2 января Россия совершила массированную атаку по Украине. В частности, враг обстрелял Киев 10 "Кинжалами", а также ракетами "Калибр", Х-155, Х-555 и Х-55.

В настоящее время Киев приходит в себя после ударов россиян. В Соломенском районе примерно в 8 утра обломок российской ракеты попал на расстоянии 10 метров от дома, рассказывает ведущая 24 Канала Андриана Кучер. Многоэтажка получила значительные повреждения, десятки квартир в ней полностью разрушены.

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Все зашаталось

В Киеве 2 января довольно холодная погода, и утром жители были вынуждены бежать из горящего дома в чем могли.

Российские оккупанты таким образом еще больше усиливают страдания людей, терроризируя мирное население именно зимой.

По сообщению КГГА, более 60 ракет были сбиты силами и средствами ПВО, в том числе 10 "Кинжалов"

Так, по словам жительницы этого дома, она в начале восьмого проснулась от того, что ее квартира зашаталась

Сейчас телевизор не работает, воды нет, ничего нет. В темноте собрала вещи, которые были. Горело четвертое парадное, а живу в пятом. Когда я вышла, рамы (оконные – 24 Канал) висели на деревьях. Ужас,

– рассказала она.

К счастью, квартира женщины, являющейся гражданкой России, не пострадала. По словам ведущей 24 Канала, россияне убивают и своих, по крайней мере, пытаются это сделать. Также каждый человек, проживающий на территории Украины, неважно в каком регионе, является целью оккупационной армии.

Оперативно развернули штаб

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

В то же время возле дома оперативно развернули штаб помощи пострадавшим людям, где все могли получить медицинскую помощь на месте, если не нуждались в госпитализации.

Также люди могли согреться, получить теплую одежду, одеяла и оправиться от случившейся с ними трагедии.

Кроме того, на месте работают специалисты, оказывающие первую психологическую помощь пострадавшим.

В результате атаки среди жителей дома, к сожалению, есть жертвы. Пожилая женщина по дороге в госпиталь умерла от травм. Также спасатели деблокировали тело второй жертвы. Кроме того, 49 человек пострадали, все они госпитализированы и получают медицинскую помощь. Также спасатели деблокировали и спасли более ста жителей этого дома в Соломенском районе.

Что известно о массированной атаке на Киев 2 января