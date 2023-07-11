В ГУР озвучили неизвестные ранее детали убийства Ржицкого, но отрицали свою причастность

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало детали по убийству капитана российской подлодки, из которой по украинским городам били ракетами. Однако ведомство не имеет никакого отношения к инциденту.

Экскомандира подводной лодки "Краснодар" Сергея Ржицкого убили в Краснодаре семью выстрелами во время пробежки в парке культуры и отдыха имени 30-г. Победы.

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"Лил дождь и было безлюдно"

"Около шести утра в него стреляли из пистолета Макарова. В результате ранений Ржицкий умер на месте", - сообщили в ГУР.

Украинская разведка привела эти подробности, подчеркнув, что "из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего".

"Краснодар" - одна из шести подлодок проекта "варшавянка", входящих в состав черноморского флота вмф России. Каждый из них способен нести в четыре крылатые ракеты типа "Калибр" капитан 2-го ранга Сергей Ржицкий по меньшей мере с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был командиром подлодки "Алроса". После отправки "Алросы" на модернизацию был назначен командиром "Краснодара",

– рассказали в ГУР.

Российские СМИ сначала говорили о смерти Ржицкого в результате четырех выстрелов раза, а также что нападавший скрылся.

"Корни того, что произошло в России"

В Главном управлении разведки отрицают свою причастность к инциденту. В частности, руководитель ведомства Кирилл Буданов подчеркнул, что подобная информация ложна.

Заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР имеет какое-то отношение к смерти Сергея Ржицкого, который был командиром подлодки "Краснодар" и убивал мирное украинское население, не имеют под собой никаких оснований,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

По его словам, "корни того, что вчера произошло в России, нужно искать внутри самой России, где нарастает внутренний протест против войны в Украине".

Убийство капитана Ржицкого: главное