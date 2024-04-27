В России количество убийств, совершенных военными, выросло на 900%, – разведка Британии
Источник:Разведка Британии
В России невероятными темпами растет количество убийств, совершаемых военными, вернувшимися с войны в Украине. Речь идет о тех преступлениях, которые они совершают, находясь именно на территории страны-террористки.
Российских военных, осужденных за убийство, в 2023 году стало в 9 раз больше, нежели год до этого. Разведка Британии убеждена, что на это влияет ряд факторов, среди которых – хронические проблемы с психикой.
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Статистика впечатляет
В России в 2023 году за убийство осудили 116 военнослужащих. Как отмечает британская разведка, этот показатель на 900% выше, чем в прошлом году. В 2022 году осудили 13 российских военных, а в 2021 – всего 11.
Как писало издание New York Times со ссылкой на руководителя организации "Россия за решеткой", с фронта домой вернулось 15 тысяч заключенных, которые были помилованы за участие в войне. Всего против бывших осужденных в 2023 году было возбуждено 190 уголовных дел – в частности, 20 дел об убийстве или покушении на убийство.
Большое количество убийств, совершенных русскими солдатами, которые проходили службу, и ветеранами, вероятно, частично связана с хроническими проблемами психического здоровья, связанными с войной. К ним относятся посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и снижение чувствительности на поле боя к насилию,
– убеждена разведка.
Среди факторов, приводящие к росту количества убийств также относят алкоголизм и употребление наркотиков, а также низкое моральное состояние и скуку.
"Герои СВО" дома
- Российские СМИ подсчитали, что за последние два года российские военные убили "на родине" не менее 107 человек. Кроме этого около 100 россиян в результате преступлений "русских героев" получили тяжелые травмы.
- Журналисты пишут, что военные, вернувшихся, совершили по меньшей мере 84 преступления с человеческими жертвами: 55 дел об убийствах, в результате которых погибли 76 человек, 18 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, жертвами которых стали 18 человек, девять нарушений ПДД, что повлекли смерть 11 человек.
- В частности, правоохранители зафиксировали даже два случая поощрения к употреблению наркотиков, в результате чего погибли двое несовершеннолетних.