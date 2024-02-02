В Одесской области нашли мертвой 15-летнюю Мишель, которая накануне пропала без вести: что говорит полиция
Источник:ГУ НП в Одесской области
Девочку разыскивали несколько дней в Одесской области. К сожалению, ее нашли мертвой. Правоохранители объяснили, что могло произойти с Мишель.
В Одесской области 15-летняя Мишель Пиявчик 21 января ушла из дома и не вернулась. Она перестала выходить на связь. Ее бабушка обратилась к правоохранителям 30 января.
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Что сказала полиция
Правоохранители сообщили, что 15-летнюю Мишель, к сожалению, нашли мертвой в Березовском районе Одесской области. Это произошло в пятницу, 2 февраля.
На месте работала следственно-оперативная группа. На теле девочки нашли признаки насильственной смерти.
По факту умышленного убийства (часть 1 статьи 115) правоохранители открыли уголовное производство.
Здесь нашли тело 15-летней девочки-подростка / Фото Нацполиции
Личность предполагаемого убийцы установлена. С ним проводятся неотложные следственные мероприятия,
– говорится в сообщении.
Отдел коммуникации полиции Одесской области добавил, что более подробная информация появится позже.
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