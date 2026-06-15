Телефон подозреваемого в убийстве Портнова находился в России после преступления, – источники СМИ

Правоохранителям удалось установить номера телефонов братьев Александра и Вели Азизовых, которых подозревают в убийстве Андрея Портнова. Телефон одного из них после преступления неоднократно фиксировался на территории России.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Где находился Вели Азизов?

По приведенным данным следствия, абонентский номер Вели Азизова зафиксировали в Королевстве Испания 18 мая 2025 года, то есть за три дня до убийства Андрея Портнова. Туда подозреваемый попал из Германии через Францию, а выехал в 14:09 21 мая – через 5 часов после преступления.

Источники УП в правоохранительных органах рассказали, что следствие установило номера братьев Азизовых и отследило их перемещения после того, как вышло на задержанных.

На тот момент украинские номера Александра Азизова уже не использовались. Зато актуальным оставался украинский номер Вели Азизова, что позволило отследить его передвижения.

Отмечается, что Вели вернулся в Германию 22 мая в 02:15, также транзитом через Францию. А в 06:48 он выключил телефон.

В тот же день, менее чем через три часа, телефон Вели Азизова, по данным УП, появился в сети уже на территории Турции. Неизвестно, сколько именно времени он там находился, но 5 июня, через две недели после убийства Портнова, этот же номер был зафиксирован в России.

По данным собеседников УП, телефон включился там лишь на короткое время и почти сразу снова исчез из сети. В следующий раз номер появился в сети только через двадцать дней – 25 июня. И снова на территории Российской Федерации,

– говорится в материале.

Следствие предполагает, что Александр Азизов, которого испанские правоохранители подозревают в совершении убийства, остался в Германии. Тогда как его брат Вели – вероятный соучастник – после убийства отправился в Россию через Турцию.

По данным следствия, Вели Азизов с тем же номером покинул Россию 22 декабря 2025 года, когда он включился на территории Болгарии и в тот же день был зафиксирован в Турции. На следующий день его номер снова переместился в Россию и больше не появлялся ни в украинской сети, ни в международном роуминге.

Напомним, экс-советника Януковича Андрея Портнова убили 21 мая 2025 года недалеко от Мадрида. Нападение совершили возле школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон, где учились его дети.

В феврале этого года правоохранители в Германии задержали одного из подозреваемых в убийстве гражданина Украины. Впоследствии журналисты УП обнародовали новые детали расследования.