Зачем россии "Украина-террорист" и смерть дугиной

#Russiaisaterroriststate. Один из самых популярных хэштегов в твиттере и инстаграме. По нему можно найти десятки тысяч сообщений о российских преступлениях против гражданских. Более 110 тысяч – только в инстаграме. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

россия "отыгралась" за информационное поражение

Мировые медиа с миллионными аудиториями рассказали о российских терактах в Кременчуге, Виннице, Еленовке и других украинских городах. Украина призвала мир признать россию государством-террористом с начала вторжения. Со временем после страшных преступлений российской армии ее услышали.

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Сеймы двух стран – Латвии и Литвы – признали россию террористическим государством. Сенат США предлагает признать рф спонсором терроризма. К этому время от времени призывают европейские и украинские политики ЕС и ООН. Рано говорить о шансах принятия каких-либо решений. Но дискуссия уже на рекордном уровне.

россия десятилетиями "боролась" с воображаемыми террористами внутри и извне страны. Называя "контртерроризмом" вторжение в независимые страны, например, Чечню. Или арестовывая по сфальсифицированным обвинениям в терроризме десятки крымских татар.

Для россии это не сугубо информационное поражение, а еще и идеологическое. путин, который "мочит террористов в сортире", – не неудачный мем, а образ "защитника". Но как теперь "защищать" свое население от терроризма, когда ты страна-террорист? россия проигрывала. И с этим нужно было что-то делать.

"Дети-то к чему"

Вечером 20 августа дарья дугина (платонова) была почетной гостьей на фестивале "традиция" в российском подмосковье. Все традиционно, по-русски: хороводы, лекции печально известного писателя-пропагандиста захара прилепина и финансирование от путинского президентского фонда.

дугина – дочь праворадикального философа и идеолога "русского мира" александра дугина. Который, как бросились доказывать российские каналы, и не совсем почетный идеолог.

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Сама дарья дугина разделяла идеи отца, активно выступала на прокремлевских каналах и поддерживала вторжение россии в Украину. Говорила, что в ведении войны в Украине нужно быть жестче – слишком аккуратно россияне вели войну. А в каждом украинском городе – Донецке, Мариуполе и других – нужно устроить трибунал над военными. Запомните: к трибуналам мы еще вернемся.

После фестиваля дарья дугина подорвалась в своем автомобиле. В полночь 21 августа российская ведущая Ксения Собчак прокомментировала ее смерть: "Дети-то к чему?"

На тот момент в Украине из-за российской агрессии уже погибли 373 ребенка. Более 720 получили ранения.

"Террористическое государство, ранее известное как Украина"

Через полтора дня российская фсб сообщит, что убийство дугиной совершили спецслужбы Украины. Ответственной назначили гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы прибыла в Москву с 12-летней дочерью и следила за дугиной. Вовк была и на фестивале "традиция", а после подрыва дугиной сбежала с дочерью в Эстонию.

Но давайте с начала. Нас интересует как раз время информационного шума в прокремлевских каналах до "расследования" фсб. Они достаточно глупы, чтобы издавать мотивы кремля.

российские информкампании о преступлениях всех масштабов начинаются со множества версий, путаницы и смятения. Вам нужно столько сценариев и подозрений, чтобы никто не разобрался.

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Практически сразу российские каналы, как и Собчак, намекнут на украинский след. Так называемый "председатель" псевдореспублики на оккупированной территории Донбасса пушилин одним из первых прямо укажет на "террористов украинского режима".

Но за эти же сутки раскручиваются параллельные версии. Украинский след в преступлении не прослеживается (писали российские телеграм каналы). Теракт западных спецслужб, возможно, британских (вместе с отцом дугина внесена в санкционные списки Великобритании. А еще там отравили Скрипаля – пока просто заметьте).

Но большинство прокремлевских сливных бачков наконец пришли к консенсусу: причастно "террористическое государство, ранее известное как Украина".

Под шпилями Солсбери и Таллина

В 2018 году подозреваемые по покушению на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии дали интервью главному редактору RT маргарите симоньян. Они сказали, что приехали в Солсбери (где отравили Скрипалей), потому что очень хотели увидеть кафедральный собор. Он известен 123-метровым шпилем.

Когда в фсб заявили, что подозреваемая в убийстве дугиной украинка сбежала в Эстонию, симоньян написала в твиттере: "Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллинна".

И в этой "шутке" больше смыслов, чем может показаться. На следующий день после убийства дугиной прокремлевские каналы писали, как важно предоставить теракту международную огласку. Она, во-первых, перебьет память о российских преступлениях. Во-вторых, дискредитирует Украину.

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"Дела Скрипалей и отравленного Навального были как мощный антироссийский инфопривод, таким же по масштабу, но антибандеровским поводом должно стать дело дарьи", – написал телеграм-канал RT.

Заметьте, никто россии в дни убийства дугиной ни о Скрипалях, ни о Навальном не упоминал. Собственная инициатива.

Россия признает: быть уличенными в преступлениях не понравилось, но информкампания хорошая. Можно переписать криво под Украину. Было бы выгодно сразу по ряду причин.

Почему "Украина-террорист"

Во-первых, теперь – в своих глазах – москва имеет право отказаться от переговоров. И не делать ни перед россиянами, ни перед цивилизованным миром вид, будто стремится к миру. Пропагандисты пишут, что "киевский режим стал террористическим государством". А с террористами переговоры не ведут – их просто "уничтожают, несмотря на границы и расстояния".

Сюда удобно вплелись остальные фейковые нарративы: "Украина – террорист, потому что обстреливает ЗАЭС, Крым и территорию россии."

Во-вторых, бесстрашнее артикулировать ключевую цель – ликвидацию Украины. "Для некоторых собственная государственность не только не полезна, но и вредна", – пишут прокремлевские телеграм-каналы. А на похоронах дугиной одиозные пропагандисты прославляли "величие" и фашизм россии. киселев сказал: "Каков должен быть ответ России? Бескомпромиссная денацификация и демилитаризация Украины".

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В-третьих, это способ получить полную поддержку россиян в еще большей жестокости против Украины. Для российского общества теперь власть в Украине – угрожающие им дома террористы в России. россияне могут еще сильнее поддерживать вторжение.

Ракетные удары по "центрам принятия решений". По гражданским. Или судилище над пленными защитниками "Азовстали".

"Трибунал" имени дугиной и полк защитников Мариуполя

В ФСБ обвиняемую в убийстве дугиной Наталью Вовк – как неожиданно – назвали военнослужащей полка защитников Мариуполя. Очень вовремя: чтобы оправдать его недавнее признание в россии террористической организацией и будущее незаконное судилище над пленными полка.

"Перед трибуналом, начинающимся против защитников "Азовстали" (запрещенная в рф террористическая организация) то, что произошло с дарьей дугиной, однозначно показывает, что мы имеем дело с террористической организацией, поскольку она входит в официальную структуру правоохранительных органов Украины", – говорит в российском эфире пропагандист соловьев.

Иронично, что дугина в эфире российских ток-шоу призвала провести "трибуналы" над украинскими военными "в каждом городе". И изрядно вложилась в эту пропагандистскую идею. Правда, более трагичным и самоотверженным, чем она ожидала, способом.

И именно ее кейс анонсировал новую веху в великой российской лжи – нарратив о том, что Украину должны признать государством-террористом на международном уровне.

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