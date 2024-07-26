Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык ее дочери
26 июля 2024, 15:06Читати новину українською
В пятницу, 26 июля, во Львове началось судебное заседание над подозреваемым в убийстве Ирины Фарион. Дочь убитой София Семчишин обратилась к парню.
Тот в ответ ей показал язык. Отметим, что подозреваемого задержали 25 июля.
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Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык ее дочери
Дочь Ирины Фарион, София Семчишин, в зале суда задавала подозреваемому в убийстве ее матери вопросы.
Парень прямо там показал Семчишину язык. Тем самым с улыбкой ответил на ее вопрос "проглотил язык?".
"Да ты шо... Зараза последняя", – отреагировала на поступок парня дочь Фарион.
Соответствующий момент зафиксировали камеры.
Подозреваемый в убийстве Фарион показал ее дочери язык в суде: смотрите видеоНапомним, что ранее провели брифинг по делу об убийстве Фарион, где рассказали детали задержания парня.