США вводит санкции против двух российских оккупантов, которые убивали гражданских под Киевом

США вводят санкции против Азатбека Омурбекова и его подчиненного Даниила Фролкина за грубые нарушения прав человека. Эти оккупанты убивали мирных жителей Бучи и Андреевки.

Омурбекова, Фролкина и их ближайших родственников были лишены права на въезд в США. Об этом 20 ноября объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Что известно об оккупантах

Азатбек Омурбеков был командиром российской 64-й отдельной мотострелковой бригады, когда россияне контролировали село Андреевка Киевской области. Позже он привел бригаду в Бучу.

В США подчеркнули, что именно 64 отдельная мотострелковая бригада жестоко казнила мирных жителей.

Когда появились сведения о жестокости бригады, Кремль заявил, что Путин наградил отличиями 64 отдельную мотострелковую бригаду, а минобороны России повысило Омурбекова и похвалило его.

Вводя санкции в отношении Омурбекова и Фролкина, США подтверждают свою приверженность соблюдению прав человека и способствуют привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека,

– сказал Энтони Блинкен.

Фролкин сам признался в преступлениях

В августе 2022 года российские журналисты узнали имена российских солдат, причастных к убийствам жителей села Андреевка Макаровского района Киевской области и позвонили по телефону.

Тогда Даниил Фролкин сам признался, что расстреливал гражданское население в Андреевке. Однако оккупант просит наказать командиров. В частности, командира бригады подполковника Александра Прокурата, который приказал расстреливать людей.