Убийство Фарион: стало известно, откуда у 18-летнего Зинченко взялись средства на организацию преступления

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко потратил на организацию преступления около 20 тысяч гривен. Эти деньги он потратил из своего криптокошелька.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Национальной полиции Ивана Выговского в интервью "Украинским новостям".

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Где Зинченко взял средства на организацию убийства

Выговский рассказал, что в 2022 году Зинченко присоединился к одному телеграм-каналу, который пропагандирует культ насилия и жестокости. В 2024 году юноша стал участником еще одной группы, которая связана с расистской и нацистской организацией. По словам главы Нацполиции, под влиянием информации, которая публиковалась в тех группах, у Зинченко появилось убеждение о национальной дискриминации граждан Украины, которые разговаривают на русском языке.

"В связи с тем, что Фарион была языковедом и постоянно выступала против русского языка, это и стало для него мотивом убийства. Есть определенная информация, что к этому причастны спецслужбы России, потому что имели место определенные переписки обвиняемого, но мотив такой", – рассказал Выговский.

Сейчас оружие, из которого Зинченко застрелил Фарион, так и не нашли, однако следователи отследили, где он его приобрел. Выговский добавил, что, по подсчетам следствия, подозреваемый потратил на организацию убийства языковеда около 20 тысяч гривен. На вопрос, откуда у молодого человека такие деньги, Выговский заметил, что он имел криптокошелек.

У него был криптокошелек. Это не такие большие деньги, но мы считали, что для реализации убийства он потратил около 20 тысяч гривен,

– сообщил глава Нацполиции.

Выговский отметил, что Зинченко готовился к убийству самостоятельно, однако не исключается возможная причастность россиян. Подозреваемый читал книги ФСБ, литературу, как не оставлять следы преступления, методички, как работают правоохранители по раскрытию и как обойти преследование. Вероятно, так Зинченко и готовился к убийству.

Напомним, что 3 января 2025 года Зинченко продлили меру пресечения. Так, подозреваемого в убийстве Фарион будут держать под стражей до 4 марта 2025 года без права на залог. Кроме того, правоохранители уже завершили следствие и направили в суд обвинительный акт.