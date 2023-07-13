Будет весело: в "Атеше" планируют посетить похороны капитана Ржицкого в Севастополе
Источник:"Атеш"
Украинские партизаны из "Атеша" 13 июля отметили, что планируют посетить похороны ликвидированного российского капитана Станислава Ржицкого. По предварительным данным, захватчика планируют похоронить в Севастополе, где он жил последние несколько лет.
В движении сопротивления подчеркнули, что это мероприятие непременно "будет веселым". Они также заинтриговали, что собираются "похоронить Станислава Ржицкого громко".
Смотрите также Ежедневное прокаливание врага: на Юге "хлопок" накрыл склады и живую силу россиян
"Атеш" идет на похороны Ржицкого
Партизаны подчеркнули, что российские военные в скором времени планируют похоронить капитана Ржицкого в оккупированном Севастополе в Крыму. Они отметили, что его тело готовят в Краснодарском морге к похоронам.
Мы уже готовимся провести его в последний путь. На его похоронах будет множество высоких чинов из военных, так что будет весело,
– отметили в "Атеше".
Движение сопротивления также напомнило, что экс-командир подводной лодки "Краснодар" совершил множество военных преступлений, нанеся удары по мирным городам Украины и убив множество детей. После этого его ликвидировал неизвестный добрый человек.
В заключение в "Атеше" заверили, что они уничтожат всех российских военных преступников.
Что известно о смерти Ржицкого
- На российского капитана Станислава Ржицкого 10 июля напал неизвестный и выстрелил 4 раза в спину и грудь. После этого нападавший скрылся с места происшествия. Все это происходило в российском Краснодаре.
- От полученных ранений Ржицкий скончался на месте. Кроме того, россияне уже даже возбудили уголовное дело, а нападающего пообещали "найти как можно быстрее".
- Впоследствии в сети опубликовали вероятное фото убийцы. Также стало известно, что Ржицкий опубликовал свой маршрут в сети.
- Далее в ГУР МО отметили, что не имеют никакой причастности к убийству Ржицкого. Буданов отметил, что "корень этой проблемы нужно искать в самой России".
- Сам Ржицкий активно участвовал в войне против нашего государства. Он пускал ракеты "Калибр" с подлодок, а также был одним из тех, кто нанес удар по Виннице в июле 2022 года. Все, что известно о капитане Ржицком – читайте в нашем материале.