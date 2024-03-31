Выстрелили 6 раз и переехали авто: NYT назвали убийство пилота Кузьминова сигналом Кремля
Источник:The New York Times
В Испании недавно нашли мертвым российского пилота, который помог ГУР провести одну из резонансных операций. Опасаются, что его смерть была сообщением о том, что Россия снова нацелилась на своих врагов.
Убийство российского пилота Максима Кузьминова, которое произошло в Испании, вызывает опасения, что Россия снова нацелилась на своих врагов. Пилот доставил вертолет в Украину.
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Убийство – это сообщение
Те, кто стоит за убийством, хотели передать сообщение. Издание отмечает, что это было очевидно для следователей в Испании еще до того, как они узнали, кем он был. Убийцы не только жестоко выстрелили в него шесть раз, но и наехали на его тело своим автомобилем.
Правоохранители считают, что они оставили важную подсказку, которая их выдает: гильзы от 9-миллиметровых патронов Макарова, стандартных боеприпасов бывшего коммунистического блока.
Убийство Кузьминова в испанском городке Вильяхойоса вызвало опасения, что европейские шпионские сети России продолжают действовать и нацелены на врагов Кремля. Высокопоставленные полицейские отметили, что убийство имеет признаки подобных нападений, связанных с Кремлем.
В частности убийство бывшего командира чеченских повстанцев в Берлине в 2019 году и отравление бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля в 2019 году в Англии.
Испанские власти не разглашали, что убитым был Кузьминов. Но среди сообщества российских и украинских эмигрантов, проживающих в Вильяхойосе, не было вопроса, кто стоит за смертью.
Ранее в России всячески пытались скрыть свою причастность к подобным смертям, однако дело Кузьминова другое, ведь о нем говорили чуть ли не со скрытой радостью.
Россия будет интенсивно распространять пропаганду – они уже это делают – что всех предателей найдут. Это скрытое сообщение другим гражданам России, особенно военнослужащим, что мы вас найдем, если вы нас предадите, – сказал один из украинских чиновников.
Кузьминова нашли мертвым в Испании
- О смерти Максима Кузьминова в Испании сообщили испанские и итальянские СМИ, впоследствии ее подтвердили в ГУР. Как написали журналисты, убийство произошло еще 13 февраля – парня расстреляли.
- Капитан Максим Кузьминов был командиром вертолета Ми-8 с бортовым номером 62. Служил в 319 отдельном вертолетном полку. Он связался с представителями ГУР. Контакт длился полгода, в августе 2023 года Максим перегнал из России свой вертолет. Эта операция получила название "Синица".
- Максим летал в Мариуполь и Бердянск, перевозил грузы. Далее его заинтересовало, что же происходит на самом деле, он начал разбираться, читать статьи и смотреть блоги. На это ушло около полугода.
- Кузьминов пытался высказать свои новые мысли среди коллег, требовал от них аргументов, почему они продолжают воевать. Ответы были размыты – "есть приказ", "это политическое дело" и "если не прекратишь, тебя посадят". По словам летчика, 90% в армии не понимает, что происходит.