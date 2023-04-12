"Пусть увидят те, кто ездит в Москву": жесткая реакция в эфире на казнь военного

Российские оккупанты цинично убили украинского военнопленного. Они отрезали ему голову, а затем выложили видео в соцсети. Особенно возмутительно, что параллельно некоторые политики пытаются найти "мир" и "точки взаимопонимания" с российскими извергами.

Опубликованная казнь украинского пленного – еще одно военное преступление российских отморозков. Каждое российское "существо", участвовавшее в таких циничных убийствах, должно быть максимально жестко наказано.

К теме Оккупанты жестоко казнили военного ВСУ: все, что известно об очередном преступлении России

Пусть увидят это те, кто до сих пор ездит в Москву

Как подчеркнула ведущая 24 Канала Анастасия Норицына, параллельно некоторые политики до сих пор пытаются о чем-то разговаривать с диктатором Владимиром Путиным и другими представителями его режима.

Они должны понять, что после множества военных преступлений ни о каких мирных переговорах не может идти речь. Самое главное – полностью выбить российских захватчиков с оккупированных территорий, чтобы они вернулись на свои болота.

Пусть это видео увидит Китай, называющий Россию "силами добра". Или другие политики, которые ездят в Москву договариваться за газ и пытаются склонять к каким-то "мирным переговорам". Нет, мы должны сделать все возможное, чтобы российские оккупанты больше никогда не ступили на нашу землю,

– подчеркнула Норицына.

Сейчас важно не делать никаких предположений о личности украинского военного. Стоит, чтобы следствие завершило свое расследование во избежание спекуляций.

Жесткая реакция ведущей 24 Канала на убийство украинского пленного: смотрите видео

Казнь украинского пленного: коротко

Вечером 11 апреля российские оккупанты обнародовали видео убийства украинского пленного. На нем видно, как изверги ножом отрезали голову военному.

СБУ уже начала досудебное расследование этого военного преступления. Глава спецслужбы Василий Малюк подчеркнул, что они обязательно найдут этих извергов. Оккупанты не уйдут от наказания.

В марте 2023 года в сети опубликовали видео с другим украинским пленным. Российские оккупанты расстреляли Александра Мациевского после слов "Слава Украине!"