Пропагандисты кремля еще 5 июня анонсировали удар по колонии в Оленевке

Оккупанты цинично атаковали колонию в оккупированной Оленевке, убив украинских пленных. Террористический акт россия планировала еще с начала лета.

Пропагандисты переводят вину на Украину

Журналист Денис Казанский опубликовал скриншот публикации одного из самых популярных пропагандистских российских телеграм-каналов. В сообщении, датированном 5 июня, речь шла об обстреле Оленевки, состоявшемся 29 июля.

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Пропагандисты писали о том, что тайная служба разведки MI6 рассматривает три варианта использования РСЗО в Украине. В сообщении говорилось, что лагерь военнопленных в Оленевке, где находятся защитники с "Азовстали", как вторая цель ВСУ.

Уже тогда пропагандисты убеждали, что якобы Британия хочет, чтобы ВСУ нанесли удар по колонии в Оленевке, после чего россию обвинили бы в обстреле.

Следовательно, убийство пленных запланировано еще два месяца назад. Холоднокровно спланировали и просто ждали момента,

– констатировал Денис Казанский.

россияне убили украинских пленных

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