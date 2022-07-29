российское командование не знает, что делать, – Яковенко об ударе по колонии Оленовке
За последние 2 суток россияне обнародовали видео ужасных пыток украинского пленника, убили 5 гражданских в Николаеве и на временно оккупированной территории ударили по колонии с пленными военными.
Это ужасные действия. Я думаю, что весь мир сейчас шокирован из-за удара по колонии в Оленовке. Об этом в эфире 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Он отметил, что это ужасная жесткость, которую проявили российские военные в отношении пленных украинцев.
Это все ужасающие преступления. При этом преступления умышленны, преступления откровенны, явны, совершены на глазах у всего мира,
– отметил Игорь Яковенко.
"Я думаю, что это меняет ситуацию. Я думаю, что российское командование сегодня не знает, что ему делать, поэтому пытается таким образом запугать украинцев. Однако, конечно, это вызовет противоположный эффект", – добавил Игорь Яковенко.
Смотрите видео: российский оппозиционный журналист об ударе по колонии
Убийство пленных в Оленовке: что известно
- В минобороны россии заявили, что в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения. При этом оккупанты обвинили ВСУ.
- В Генштабе Вооруженных Сил Украины опровергли причастность к атаке и объяснили, что таким образом россия пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы по приказам оккупационных администраций.
- Все пленные были поименно задокументированы и при участии Красного Креста, а потому не могли просто "исчезнуть" в рамках преступных репрессий оккупантов, придумавших в настоящее время преступные "основания" их гибели.
- Массовое убийство пленных в 29 июля похоже на подрыв зданий колонии изнутри. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что такое мнение высказал не он, а специалисты, исследовавшие обнародованные материалы с места.
- Андрей Ермак назвал прицельный обстрел россиянами колонии, где содержатся военнопленные украинцы безусловным актом терроризма. Сейчас оккупанты пытаются врать и обвинить в теракте Украину.