ООН готова отправить экспертов для расследования теракта в Еленовке

В Организации объединенных наций заявили о своей готовности расследовать обстоятельства теракта, совершенного россией в Еленовке. Речь идет о направлении экспертов на место убийства десятков пленных украинцев в колонии.

Соответствующее заявление сделал 29 июля Фархан Хак – заместитель пресс-секретаря генсека ООН. Он подчеркнул, что Организация поддерживает все инициативы Международного комитета Красного Креста, где заявили о готовности эвакуировать пострадавших в Еленовке.

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При каких условиях направят экспертов ООН в Еленовку

Представитель ООН подчеркнул, что они дали обещание по этому поводу официальным лицам Украины. Поэтому убийство десятков пленных будут расследовать.

Что касается недавней трагедии в Еленовской колонии, мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с согласия сторон,

– сказал Фархан Хак.

Что случилось в Еленовке

После трагедии россияне начали утверждать, что якобы Украина нанесла удар по месту, где были плененные. Однако этому нет доказательств, кроме заявлений пропагандистов. В то же время, уже известно, что пленных перевели в уничтоженные 29 июля помещения за два дня до теракта.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что подрыв был произведен изнутри. Об этом свидетельствуют изображения, которые сами же информационные ресурсы кремля распространяют. В частности, к такому мнению склоняются и аналитики вашингтонского Института изучения войны.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала сказал, что все указывает на то, что украинских пленных казнили. А взрывом хотели только скрыть следы преступлений.

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