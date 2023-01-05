Убийство пленных в Еленовке: ООН расформировала миссию по установлению обстоятельств

ООН расформировала миссию, которая должна была устанавливать обстоятельства убийства украинских пленных в Еленовке. Ранее сообщалось, что миссия не может приехать на место преступления.

Такое решение одобрил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом рассказал его спикер во время брифинга, передает 24 Канал.

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Почему расформировали миссию

Причина – отсутствие условий, необходимых для развертывания миссии на месте преступления. Напомним, после запросов со стороны России и Украины ООН в августе анонсировала запуск этой миссии. Однако ООН готова снова собрать миссию, если будут соответствующие условия.

Гутерриш в очередной раз подчеркивает необходимость соблюдения международного гуманитарного права и законов по правам человека, в том числе по защите пленных.

Россияне не допускали в Еленовку ни ООН, ни Красный Крест

Еще в октябре представитель офиса Гутерриша Стефан Дюжаррик замечал, что миссия ООН по выяснению фактов не приедет в изолятор в Еленовке, потому что нет необходимых гарантий безопасности. Очевидно, что их отказывалась предоставлять российская сторона.

Другим международным организациям оккупанты доступа тоже не предоставляли. В частности, в Еленовку не допускали и представителей Красного Креста.

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