Зачем россияне притащили Сигала в Оленевку
Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Он отметил, что Россия тянет Сигала повсюду, куда только можно.
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"Он (Сигал – 24 канал) такого клоунского типа человек. Почему россияне в принципе это все затеяли? Ну им же надо показать каких-то "международных наблюдателей" , что-то изобразить", – объяснил он.
Правозащитник говорит, что все те "наблюдатели" – колхозники, поэтому оккупанты решили привезти американца Сигала, который уже даже получил гражданство России.
По его словам, это все в продолжении истории того, что россияне сами вроде бы инициировали расследование и говорили, чтобы туда привезли представителей Красного Креста, но им отказали.
Это называется "играть в дурака". Типа, что они не прочь расследования, а потом говорят, что не пустят никого, потому что они своих "специалистов" привезли. И даже Сигал принимал участие, ведь он понимается в оружии,
– заявил Фейгин.
Он считает, что это просто способ показать, что не нужно никакого Красного креста, а в Оленовке уже были "специалисты".
В то же время сами россияне в том вопросе, может ли Сигал быть авторитетным наблюдателем или экспертом, не нужно, им безразлично на это, достаточно того, что говорят власти.
"В результате эти "эксперты" сделают какой-то "доклад" о том, что украинские пленные погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ ракетами HIMARS", – предположил правозащитник.
Версию России об Оленевке не поддержит даже Amnesty International
Фейгин говорит, что если россияне захотят делать что-то серьезное, то они будут "заходить" через таких, как Amnesty International.
Не знаю, сколько денег за это нужно будет отдать, чтобы какое-то Amnesty подтвердило версию россии об Еленовке, будто там был удар HIMARS. Но на это не пойдет ни одна солидная организация,
– объяснил оппозиционер.
По его мнению, на это не пойдет даже Amnesty International.
"Максимум, что они смогли – это сказать, что ВСУ размещают свои позиции в гражданских объектах. И это было со скандалом. А представьте, что такая организация примет участие в расследовании с Сигалом, это нереально", – подытожил Фейгин.
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К слову, российские оккупанты продолжают разгонять подлую ложь о своем теракте в Оленовке. На днях они свозили туда "экспертов" из КНДР, Никарагуа, Сербии и Италии.
Теракт в Оленовке: что известно
- Ночью 30 июля в колонии в оккупированной Еленовке в Донецкой области произошел теракт. В Оленовке россияне содержали часть украинских военнопленных из "Азовстали".
- В Офисе генпрокурора информировали, что в результате теракта погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. В то же время издание Associated Press писало о 53 погибших.
- российские СМИ уже обнародовали список погибших. Однако в ГУР МО отметили, что список может быть неточен и оккупантам не стоит доверять.
- В разведке сообщили, что за теракт ответственны наемники из ППК "Вагнера" . Кроме того, о том, что теракт в колонии – не случайность , свидетельствует то, что 1 августа в Оленевку должна была приехать комиссия, чтобы проверить условия содержания военнопленных.
- По предварительным выводам экспертов, россияне применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие. Существует несколько версий, как Россия убила украинских воинов. В частности, оккупанты могли взорвать здание изнутри.