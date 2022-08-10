Зачем россияне притащили Сигала в Оленевку

Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Он отметил, что Россия тянет Сигала повсюду, куда только можно.

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"Он (Сигал – 24 канал) такого клоунского типа человек. Почему россияне в принципе это все затеяли? Ну им же надо показать каких-то "международных наблюдателей" , что-то изобразить", – объяснил он.

Правозащитник говорит, что все те "наблюдатели" – колхозники, поэтому оккупанты решили привезти американца Сигала, который уже даже получил гражданство России.

По его словам, это все в продолжении истории того, что россияне сами вроде бы инициировали расследование и говорили, чтобы туда привезли представителей Красного Креста, но им отказали.

Это называется "играть в дурака". Типа, что они не прочь расследования, а потом говорят, что не пустят никого, потому что они своих "специалистов" привезли. И даже Сигал принимал участие, ведь он понимается в оружии,

– заявил Фейгин.

Он считает, что это просто способ показать, что не нужно никакого Красного креста, а в Оленовке уже были "специалисты".

В то же время сами россияне в том вопросе, может ли Сигал быть авторитетным наблюдателем или экспертом, не нужно, им безразлично на это, достаточно того, что говорят власти.

"В результате эти "эксперты" сделают какой-то "доклад" о том, что украинские пленные погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ ракетами HIMARS", – предположил правозащитник.

Версию России об Оленевке не поддержит даже Amnesty International

Фейгин говорит, что если россияне захотят делать что-то серьезное, то они будут "заходить" через таких, как Amnesty International.

Не знаю, сколько денег за это нужно будет отдать, чтобы какое-то Amnesty подтвердило версию россии об Еленовке, будто там был удар HIMARS. Но на это не пойдет ни одна солидная организация,

– объяснил оппозиционер.

По его мнению, на это не пойдет даже Amnesty International.

"Максимум, что они смогли – это сказать, что ВСУ размещают свои позиции в гражданских объектах. И это было со скандалом. А представьте, что такая организация примет участие в расследовании с Сигалом, это нереально", – подытожил Фейгин.

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К слову, российские оккупанты продолжают разгонять подлую ложь о своем теракте в Оленовке. На днях они свозили туда "экспертов" из КНДР, Никарагуа, Сербии и Италии.

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