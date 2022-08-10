Навіщо росіяни притягнули Сігала в Оленівку

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Він зазначив, що росія тягне Сігала всюди, куди тільки можна.

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"Він (Сігал – 24 канал) такого клоунського типу людина. Чому росіяни в принципі це все затіяли? Ну їм же треба показати якихось "міжнародних спостерігачів", щось зобразити", – пояснив він.

Правозахисник каже, що всі ті "спостерігачі" – колгоспники, тому окупанти вирішила привезти американця Сігала, який вже навіть отримав громадянство росії.

За його словами, це все в продовження історії того, що росіяни самі нібито ініціювали розслідування і казали, щоб туди привезли представників Червоного Хреста, але їм відмовили.

Це називається "грати в дурника". Типу, що вони не проти розслідування, а потім кажуть, що не пустять нікого, бо вони своїх "спеціалістів" привезли. І навіть Сігал брав участь, адже він розуміється у зброї,

– заявив Фейгін.

Він вважає, що це просто спосіб показати, що не треба ніякого Червоного хреста, а в Оленівці вже були "спеціалісти".

Водночас самі росіяни в тому питанні, чи може Сігал бути авторитетним спостерігачем чи експертом, не потрібне, їм байдуже на це, досить того, що говорить влада.

"В результаті ці "експерти" зроблять якусь "доповідь" про те, що українські полонені загинули через обстріли з боку ЗСУ ракетами HIMARS", – припустив правозахисник.

Версію росії про Оленівку не підтримає навіть Amnesty International

Фейгін каже, що якщо росіяни захочуть робити щось серйозне, то вони будуть "заходит"” через таких, як Amnesty International.

Не знаю, скільки грошей за це треба буде віддати, щоб якесь Amnesty підтвердило версію росії про Оленівку, ніби там “був удар HIMARS”. Але на це не піде жодна солідна організація,

– пояснив опозиціонер.

На його думку, на це не піде навіть Amnesty International.

"Максимум, що вони змогли – це сказати, що ЗСУ розміщують свої позиції в цивільних об’єктах. І то, це було зі скандалом. А уявіть, що така організація візьме участь у розслідуванні з Сігалом, це нереально", – підсумував Фейгін.

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До слова, російські окупанти продовжують розганяти підлу брехню про свій теракт в Оленівці. Днями вони позвозили туди "експертів" з КНДР, Нікарагуа, Сербії та Італії.

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