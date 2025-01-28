Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убить президента России Владимира Путина. Он отметил, что такие действия, по его мнению, могли быть частью плана по дестабилизации России.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его запись эпизода подкаста с журналистом и писателем Мэттом Тейбби. Там он также обсудил последствия решения Дональда Трампа раскрыть засекреченные документы предыдущих администраций.

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Карлсон рассказал о попытках убийства Путина

Американский пророссийский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента Джо Байдена пыталась ликвидировать российского лидера Владимира Путина.

Карлсон обвинял ряд высокопоставленных чиновников, в частности бывших директоров ЦРУ и национальной разведки Джона Бреннана и Джеймса Клеппера, а также экс-госсекретаря Майка Помпео, в преступлениях во время их службы.

По его словам, теперь эти люди должны "многое потерять". Также он отметил, что бывший госсекретарь Энтони Блинкен, который активно призывал к войне с Россией, был причастен к попытке убийства Путина.

Карлсон поставил вопрос о том, кто бы мог заменить Путина в случае его смерти, и что произошло бы с ядерным арсеналом России, подчеркивая, что хаос, который это повлекло бы, служит "экраном", скрывающим истинные намерения некоторых американских политиков.