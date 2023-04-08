С кувалдой к Татарскому: Пригожин пришел на похороны пропагандиста с "подарком"
На похороны российского пропагандиста Владлена Татарского принесли "подарок" – кувалду вагнеровцев. На церемонию прощания пришел и владелец ЧВК Евгений Пригожин.
Как сообщают пропагандистские российские СМИ, церемония прощания прошла сегодня, 8 апреля, в Москве. Вагнеровцы, тоже пришедшие на похороны, вместо классических венков принесли покойнику "награды", сообщает 24 Канал.
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Лучший подарок на похороны – кувалда
В Москве сошлось достаточно много людей, чтобы попрощаться с пропагандистом Максимом Фоминым, более известным под псевдонимом "Владлен Татарский". В частности, провести в последний путь "героя" пришел и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, принесший подарок для погибшего.
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Татарского хоронили со всеми почестями – пригласили оркестр, стражей порядка и даже скорую. У гроба разместили традиционный посмертный набор для вагнеровцев – разные награды и медали. Более того, Пригожин принес в "подарок" именную кувалду для Татарского.
Татарского хоронили со всеми "почестями": смотрите видео
Это выглядело достаточно двусмысленно, поскольку кувалда – особый "инструмент" для вагнеровцев. Как известно из открытых источников, наемники Пригожина ею убивают предателей, а Татарского решили "наградить". Был ли это какой-то намек на то, что пропагандист сделал что-то не то или просто ошибка – неизвестно.
На кувалде сделали даже гравировку: "Владлену Татарскому от ЧВК "Вагнера". Твое дело живет".
Пропагандисту Татарскому подарили кувалду: смотрите видео
Ликвидация пропагандиста Татарского: что известно
- 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга раздался взрыв во время "творческого вечера" Владлена Татарского. Как утверждали пропагандисты, взрывчатка была спрятана в статуэтке, подаренной накануне.
- Российские силовики довольно быстро нашли "виновного" в убийстве. МВД обвинило девушку Дарью Трепову, которая принесла статуэтку в кафе. Правоохранители даже обнародовали видео с "признанием" девушки.
- Пропагандисты заявили, что Трепову якобы завербовали через телеграм. Девушка на допросе "призналась", что ей пообещали работу редактора в одном из медиаресурсов Украины, если она передаст Татарскому бюст со взрывчаткой.