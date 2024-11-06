Идентифицировали шестерых убитых на Покровском направлении украинских военнопленных

Правоохранители идентифицировали трех убитых украинских военнопленных, погибших от лап россиян возле Вишневого, что на Покровском направлении, еще 1 ноября. Уже есть предварительная информация о тех, кто может быть причастен к преступлению.

Также идентифицировали пятерых бойцов, которые были на позициях в городе Селидово, трех из которых оккупанты расстреляли 23 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Дениса Лысенко в эфире Суспільне. Студия.

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Правоохранители идентифицировали шестерых убитых украинских военнопленных

Как рассказал Лысенко, правоохранители принимают меры для более точной идентификации трех убитых украинских военнопленных. Также сейчас пытаются выяснить судьбу других бойцов ВСУ, которые находились на этом направлении. В частности, у правоохранителей есть предварительные данные о причастных к этому преступлению.

Мы имеем ориентир, кто это мог быть. Сейчас только собираем доказательства в подтверждение нашей версии,

– заверил он.

По его словам, сейчас продолжается 49 уголовных производств по фактам убийства 124 украинских военнопленных во время сдачи в плен или непосредственно после сдачи. Больше всего таких жутких случаев, а именно – 17, зафиксировано в Донецкой области, убиты 62 украинских военнопленных.

Напомним, 5 ноября в Офисе генпрокурора сообщили, что 23 октября 2024 года во время наступления на город Селидово Донецкой области военные страны-агрессора захватили в плен 3 украинских бойцов.

Через некоторое время российские солдаты расстреляли безоружных военнопленных. Во время штурма укреплений украинских позиций 1 ноября на там же оккупанты убили из автоматического оружия еще 3 военнопленных ВСУ.