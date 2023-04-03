В России большой раскол: кто может стоять за ликвидацией Татарского и кому это выгодно

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), является результатом спланированной операции спецслужб. Ликвидация военкора может быть следствием российских междоусобиц.

Об этом в эфире 24 Каналу заявил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он добавил, что многие российские военкоры освещали ход войны не в том свете, как это требовалось Кремлю.

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Татарского могли "порешать" за невыполненную работу

Иван Ступак считает, что убийство Татарского является внутрироссийским делом и следствием междоусобий внутри страны-агрессорки. Это также может быть "предупреждением" всем, кто делает публикации, не соответствующие общепринятым методичкам.

"Военкоры за последний год стали кастой неприкосновенных. Они имели большую аудиторию подписчиков и не всегда рассказывали о ходе боевых действий так, как этого хотел Кремль. "Закрыть" их за дискредитацию вооруженных сил России – это выстрел себе в ногу, игнорировать также нет возможности. Они же за свои публикации брали деньги, возможно, Татарский взял средства и не выполнил работу, поэтому его и "порешали", – предположил экс-сотрудник СБУ.

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Почерк спецслужб виден невооруженным глазом

Ступак отметил, что ликвидация Татарского выполнена грамотно. Взрывчатка была установлена в предмет, подаренный ему в тот вечер: чувствуется почерк спецслужб. В то же время, он выразил сомнение в том, что за этим стоят украинские силовики.

"Убийство дочери Дугина называли сакральным, но это была совершенно бестолковая смерть. Если целью был сам Дугин, то что бы изменилось в случае его смерти? Здесь похожая ситуация – зачем украинским спецслужбам его убивать? Это скорее внутренняя российская борьба за доступ к ресурсам, или, возможно, старая обида", – добавил Ступак.

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