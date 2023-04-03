Про це в ефірі 24 Каналу заявив ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він додав, що багато російських воєнкорів висвітлювали перебіг війни не у тому світлі, як це було потрібно Кремлю.
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Татарського могли "порішати" за невиконану роботу
Ступак вважає, що вбивство Татарського є внутрішньоросійською справою та наслідком міжусобиць всередині країни-агресорки. Це також може бути "попередженням" усім, хто робить публікації, що не відповідають загальноприйнятим методичкам.
"Воєнкори за останній рік стали кастою недоторканних. Вони мали велику аудиторію підписників і не завжди розповідали про хід бойових дій так, як цього хотів Кремль. "Закрити" їх за дискредитацію збройних сил Росії – це постріл собі у ногу, ігнорувати також не має можливості. Вони ж за свої публікації брали гроші, можливо Татарський взяв кошти та не виконав роботу, тому його і "порішали", – припустив ексспівробітник СБУ.
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Почерк спецслужб видно неозброєним оком
Ступак зазначив, що ліквідація Татарського виконана грамотно. Вибухівка була інстальована у предмет, який йому подарували в той вечір: відчувається почерк спецслужб. Водночас він висловив сумнів у тому, що за цим стоять українські силовики.
"Вбивство дочки Дугіна називали сакральним, але це була абсолютно недолуга смерть. Якщо ціллю був сам Дугін, то що б змінилось у випадку його смерті? Тут схожа ситуація – навіщо українським спецслужбам його вбивати? Це радше внутрішньо російська боротьба за доступ до ресурсів, чи, можливо, стара образа", – додав Ступак.
Вбивство російського "воєнкора" Татарського: головне
- 2 квітня у кафе в Санкт-Петербурзі, де проходив "творчий вечір" російського пропагандиста Владлена Татарського, стався вибух. Він загинув, постраждало також 25 осіб.
- Серед постраждалих петербурзька пропагандистка Тетяна Любіна та її друг Сергій Чаулін – координатор руху "Безсмертний полк" у Таллінні.
- За попередніми даними, вибухівку начебто принесла одна з учасниць збіговиська у статуетці, яку вона подарувала Татарському. У злочині запідозрили Дар'ю Трепову. СК Росії вранці 3 квітня повідомив, що дівчину затримано.