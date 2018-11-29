Убийство Хашогги: еще одна страна ввела санкции против 17 граждан Саудовской Аравии

Канада ввела санкции в отношении 17 граждан Саудовской Аравии, которых считает причастными к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщила глава МИД Канады Христя Фриланд в Twitter.

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Фриланд написала, что персональные санкции в отношении 17 человек ввели согласно акту Магнитского. Правительство Канады убеждено, что это правильное решение в отношении лиц, ответственных или причастных к внесудебному и экстерриториальному убийству Джамаля Хашогги.

Председатель МЗК подчеркнула, что убийство Хашогги является немыслимой атакой на свободу слова и мысли.

Это дело не закрыто. Канада продолжает призывать к надежному и независимому международному расследованию,

– отметила Фриланд.

2/2 Today, Canada is imposing targeted sanctions -- under our Magnitsky legislation – against 17 individuals who, according to our government, are responsible for or complicit in the extrajudicial and extraterritorial killing of Mr. Khashoggi. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 29 листопада 2018 р.

Напомним, что Саудовская Аравия задержала всего 18 человек по подозрению в смерти Хашогги. Четырех высокопоставленных чиновников саудовской разведки и советника принца уволили с должности. Приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Асир. Несколько стран ЕС, в частности Финляндия, Дания и Германия уже заявили, что приостанавливают экспорт оружия в Саудовскую Аравию.

Кто такой Джамаль Хашогги?

В Саудовской Аравии его знали не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близок к королевской семье, политическим советником и аналитиком-консультантом. Долгое время он работал советником бывшего начальника саудовской разведки, принца Турки Аль-Фейсала Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.



После получения "предупреждения" от власти он был вынуждены покинуть страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал беспощадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой преследования активистов и внешней политики монархии.

Что известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле?

В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранился в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.