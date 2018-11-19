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      Германия прекращает экспортировать оружие в Саудовскую Аравию

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      Германия полностью останавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию в связи с убийством Джамаля Хашогги
      Германия полностью останавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию в связи с убийством Джамаля Хашогги / korrespondent.net

      Правительство Германии полностью останавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

      Об этом сообщили в министерстве экономики Германии, пишет Spiegel Online.

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      В министерстве отметили, что поставки оружия останавливаются полностью, учитывая и то вооружение, экспорт которого был договорен ранее. Правительство Германии объявило о проверке реализации выданных разрешений, а также воздерживается от новых разрешений на экспорт вооружения.

      Правительство работает с владельцами действующих индивидуальных лицензий таким образом, что сейчас экспорт из Германии в Саудовскую Аравию остановлен,
      – отметил спикер Министерства.

      Пока неизвестно, сколько времени будет действовать запрет на экспорт вооружения. Кроме того, немецкое правительство заявило, что хотело бы, чтобы все страны ЕС поддержали Германию и поступили так же.

      Напомним, ранее СМИ сообщали, что приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

      Кто такой Джамаль Хашогги? В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      Что известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле? В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства. 19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      УБИЙСТВО ДЖАМАЛЯ ХАШОГГИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Саудовская Аравия Оружие журналисты Джамаль Хашогги
      Источник: 24 Канал
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