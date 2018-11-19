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      Німеччина припиняє експортувати зброю до Саудівської Аравії

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      Німеччина повністю зупиняє експорт зброї до Саудівської Аравії у зв’язку з убивством Джамаля Хашоггі
      Німеччина повністю зупиняє експорт зброї до Саудівської Аравії у зв’язку з убивством Джамаля Хашоггі / korrespondent.net

      Уряд Німеччини повністю зупиняє експорт зброї до Саудівської Аравії внаслідок вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

      Про це повідомили в міністерстві економіки Німеччини, пише Spiegel Online.

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      У міністерстві зазначили, що постачання зброї зупиняється повністю, враховуючи і те озброєння, про експорт якого було домовлено раніше. Уряд Німеччини оголосив про перевірку реалізації вже виданих дозволів, а також утримувався від нових дозволів на експорт озброєння.

      Уряд працює із власниками чинних індивідуальних ліцензій таким чином, що наразі експорт з Німеччини у Саудівську Аравію зупинено,
      – зазначив речник міністерства.

      Наразі не відомо, скільки часу діятиме заборона на експорт озброєння. Крім того, німецький уряд заявив, що хотів би, щоб всі країни ЄС підтримали Німеччину та вчинили так само.

      Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що , наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.
      Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      Що відомо про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови. 19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      вбивство джамаля хашоггі: хроніка подій
      Теги: Саудівська Аравія Джамаль Хашоггі журналісти Зброя
      Джерело: 24 Канал
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