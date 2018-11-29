Вбивство Хашоггі: ще одна країна ввела санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії

Канада запровадила санкції щодо 17 громадян Саудівської Аравії, яких вважає причетними до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомила голова МЗС Канади Христя Фріланд у Twitter.

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Христя Фріланд написала, що персональні санкції щодо 17 осіб запровадили відповідно до акту Магнітського. Уряд Канади переконаний, що це правильне рішення щодо осіб, які відповідальні або причетні до позасудового і екстериторіального вбивства Джамаля Хашоггі.

Голова МЗК наголосила, що вбивство Хашоггі є немислимою атакою на свободу слова та думки.

Ця справа не закрита. Канада продовжує закликати до надійного та незалежного міжнародного розслідування,

– наголосила Христя Фріланд.

2/2 Today, Canada is imposing targeted sanctions -- under our Magnitsky legislation – against 17 individuals who, according to our government, are responsible for or complicit in the extrajudicial and extraterritorial killing of Mr. Khashoggi. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 29 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія затримала всього 18 осіб за підозрою у смерті Хашоггі. Чотирьох високопосадовців саудівської розвідки та радника принца звільнили з посад. Наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник наслідного принца Ахмед Ассирі. Кілька країн ЄС, зокрема Фінляндія, Данія та Німеччина вже заявили, що призупиняють експорт зброї до Саудівської Аравії.

Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знали не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.



Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

Що відомо про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.