Убийство российских журналистов в ЦАР: Следком России высказал свою версию

Заместитель главы Следственного комитета России Игорь Краснов утверждает, что российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в 2018 году в Центральной Африканской Республике убили с целью ограбления.

Как сообщил руководитель СКР РФ в комментарии изданию "Коммерсантъ" , российские следователи установили, что в столицу ЦАР Банги журналисты по туристическим визам прилетели для съемок фильма. Там они с помощью "неустановленного" лица, представившегося сотрудником ООН, наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране.

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"После того, как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго , они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной. По дороге во время проверки документов съемочную группу предупредили об опасности ночной поездки по территории страны , однако от предложения переночевать в городе они отказались", – отметил Краснов.

По его словам, позже машину с журналистами остановила группа неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать вещи, а также фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли россиян. Зато водителю удалось скрыться.

Заместитель главы Следственного комитета России добавляет, что во время расследования:

была организована немедленная доставка тел погибших в Россию;

были проведены судебно-медицинские экспертизы трупов, баллистические экспертизы пуль, обнаруженных в телах;

компетентным органам ЦАР были направлены запросы о правовой помощи для осуществления следственных действий, в рамках выполнения которых получены сведения об обстоятельствах совершенного преступления;

на территории России допрошены знакомые и коллеги пострадавших, признаны потерпевшими их близкие и родственники;

следователи и криминалисты осуществили выезд в ЦАР, с их участием допрошен водителя, осмотрены личные вещи погибших журналистов.

Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью ограбления со стороны жителей ЦАР или соседних стран, систематически занимающихся совершением тяжких преступлений в регионе,

– подытожил Краснов.

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Что известно о смерти российских журналистов в ЦАР

30 июля 2018 в Центральной Африканской Республике были убиты российские журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер" на заказ "Центра управления расследованиями".

По словам пресс-секретаря правительства ЦАР, на месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни документов.

По информации прокремлевского информационного агентства ТАСС, их могли убить представители вооруженной мусульманской группировки "Селека" с целью ограбления.

Сами повстанцы обвиняют президента ЦАР Туадеру в сговоре, на который тот пошел при поддержке "наемников из России" под руководством Валерия Захарова.

Захаров был специальным советником Туадеры.