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      Убийство российских журналистов в ЦАР: Следком России высказал свою версию

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      Убитые в ЦАР российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко

      Заместитель главы Следственного комитета России Игорь Краснов утверждает, что российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в 2018 году в Центральной Африканской Республике убили с целью ограбления.

      Как сообщил руководитель СКР РФ в комментарии изданию "Коммерсантъ", российские следователи установили, что в столицу ЦАР Банги журналисты по туристическим визам прилетели для съемок фильма. Там они с помощью "неустановленного" лица, представившегося сотрудником ООН, наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране.

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      "После того, как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной. По дороге во время проверки документов съемочную группу предупредили об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе они отказались", – отметил Краснов.

      По его словам, позже машину с журналистами остановила группа неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать вещи, а также фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли россиян. Зато водителю удалось скрыться.

      Заместитель главы Следственного комитета России добавляет, что во время расследования:

      • была организована немедленная доставка тел погибших в Россию;
      • были проведены судебно-медицинские экспертизы трупов, баллистические экспертизы пуль, обнаруженных в телах;
      • компетентным органам ЦАР были направлены запросы о правовой помощи для осуществления следственных действий, в рамках выполнения которых получены сведения об обстоятельствах совершенного преступления;
      • на территории России допрошены знакомые и коллеги пострадавших, признаны потерпевшими их близкие и родственники;
      • следователи и криминалисты осуществили выезд в ЦАР, с их участием допрошен водителя, осмотрены личные вещи погибших журналистов.

      Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью ограбления со стороны жителей ЦАР или соседних стран, систематически занимающихся совершением тяжких преступлений в регионе,
      – подытожил Краснов.

      Обратите внимание! Имена, фото и данные о наемниках "Вагнера", которые могли убить российских журналистов в ЦАР

      Что известно о смерти российских журналистов в ЦАР 

      • 30 июля 2018 в Центральной Африканской Республике были убиты российские журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.
      • Журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер" на заказ "Центра управления расследованиями".
      • По словам пресс-секретаря правительства ЦАР, на месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни документов.
      • По информации прокремлевского информационного агентства ТАСС, их могли убить представители вооруженной мусульманской группировки "Селека" с целью ограбления.
      • Сами повстанцы обвиняют президента ЦАР Туадеру в сговоре, на который тот пошел при поддержке "наемников из России" под руководством Валерия Захарова. 
      • Захаров был специальным советником Туадеры.

      Интересно! США обеспокоены большим количеством российских наемников в ЦАР: к чему это может привести

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      12 января
      311
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Африка Новости России Потери Жертвы Журналисты
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