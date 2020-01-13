Вбивство російських журналістів у ЦАР: Слідком Росії висловив свою версію

Заступник очільника Слідчого комітету Росії Ігор Краснов переконує, що російських журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка у 2018 році в Центральній Африканській Республіці вбили з метою пограбування.

Як повідомив керівник СКР РФ у коментарі виданню "Коммерсантъ", російські слідчі встановили, що до столиці ЦАР Бангі журналісти за туристичними візами прилетіли для зйомок фільму. Там вони за допомогою "невстановленої" особи, який представився співробітником ООН, найняли місцевого жителя як водія для поїздок країною.

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"Після того, як представники Міноборони ЦАР відмовили журналістам надати дозвіл для візиту в табір російських військових інструкторів в місті Беренго, вони ввечері 30 липня виїхали в напрямку міста Бамбарі на зустріч з невстановленим чоловіком. Дорогою під час перевірки документів знімальну групу попередили про небезпеку нічної поїздки територією країни, однак від пропозиції переночувати в місті вони відмовилися", – зазначив Краснов.

За його словами, пізніше машину з журналістами зупинила група невідомих темношкірих озброєних людей, які зажадали від них вийти та віддати речі, а також фото- та відеоапаратуру. Після відмови злочинці розстріляли росіян. Натомість водієві вдалося втекти.

Заступник очільника Слідчого комітету Росії додає, що під час розслідування:

було організовано негайну доставку тіл загиблих в Росію;

було проведено судово-медичні експертизи трупів, балістичні експертизи куль, виявлених у тілах;

компетентним органам ЦАР було направлено запити про правову допомогу для провадження слідчих дій, у межах виконання яких отримано відомості про обставини скоєного злочини;

на території Росії допитано знайомих і колег постраждалих, визнано потерпілими їхні близьких і родичів;

слідчі та криміналісти здійснили виїзд в ЦАР, з їхньою участю допитано водія, оглянуто особисті речі загиблих журналістів.

Встановлені обставини нападу вказують на вчинення вбивства з метою пограбування з боку жителів ЦАР або сусідніх країн, які систематично займаються скоєнням тяжких злочинів в цьому регіоні,

– підсумував Краснов.

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Що відомо про смерть російських журналістів у ЦАР

30 липня 2018 року у Центральній Африканській Республіці було вбито російських журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва.

Журналісти знімали в Африці документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер" на замовлення "Центру управління розслідуваннями".

За словами прессекретаря уряду ЦАР, на місці вбивства журналістів не знайшли ні грошей, ні апаратури, ні документів.

За інформацією прокремлівської інформаційної агенції ТАСС, їх могли вбити представники збройного мусульманського угруповання "Селека" з метою пограбування.

Самі повстанці звинувачують президента ЦАР Туадеру у змові, на яку той пішов за підтримки "найманців з Росії" під керівництвом Валерія Захарова.

Захаров був спеціальним радником Туадери.

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