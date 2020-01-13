05:11
13 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Вбивство російських журналістів у ЦАР: Слідком Росії висловив свою версію

      352 Читать новость на русском
      Вбиті у ЦАР російські журналісти Олександр Расторгуєв, Орхан Джемаль і Кирило Радченко

      Заступник очільника Слідчого комітету Росії Ігор Краснов переконує, що російських журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка у 2018 році в Центральній Африканській Республіці вбили з метою пограбування.

      Як повідомив керівник СКР РФ у коментарі виданню "Коммерсантъ", російські слідчі встановили, що до столиці ЦАР Бангі журналісти за туристичними візами прилетіли для зйомок фільму. Там вони за допомогою "невстановленої" особи, який представився співробітником ООН, найняли місцевого жителя як водія для поїздок країною.

      Радимо ознайомитися! Вбивство російських журналістів у ЦАР: як Кремль організував операцію щодо їхньої ліквідації

      "Після того, як представники Міноборони ЦАР відмовили журналістам надати дозвіл для візиту в табір російських військових інструкторів в місті Беренго, вони ввечері 30 липня виїхали в напрямку міста Бамбарі на зустріч з невстановленим чоловіком. Дорогою під час перевірки документів знімальну групу попередили про небезпеку нічної поїздки територією країни, однак від пропозиції переночувати в місті вони відмовилися", – зазначив Краснов.

      За його словами, пізніше машину з журналістами зупинила група невідомих темношкірих озброєних людей, які зажадали від них вийти та віддати речі, а також фото- та відеоапаратуру. Після відмови злочинці розстріляли росіян. Натомість водієві вдалося втекти.

      Заступник очільника Слідчого комітету Росії додає, що під час розслідування:

      • було організовано негайну доставку тіл загиблих в Росію;
      • було проведено судово-медичні експертизи трупів, балістичні експертизи куль, виявлених у тілах;
      • компетентним органам ЦАР було направлено запити про правову допомогу для провадження слідчих дій, у межах виконання яких отримано відомості про обставини скоєного злочини;
      • на території Росії допитано знайомих і колег постраждалих, визнано потерпілими їхні близьких і родичів;
      • слідчі та криміналісти здійснили виїзд в ЦАР, з їхньою участю допитано водія, оглянуто особисті речі загиблих журналістів.

      Встановлені обставини нападу вказують на вчинення вбивства з метою пограбування з боку жителів ЦАР або сусідніх країн, які систематично займаються скоєнням тяжких злочинів в цьому регіоні,
      – підсумував Краснов.

      Зверніть увагу! Імена, фото та гучні дані про найманців "Вагнера", що могли вбити російських журналістів у ЦАР

      Що відомо про смерть російських журналістів у ЦАР 

      • 30 липня 2018 року у Центральній Африканській Республіці було вбито російських журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва.
      • Журналісти знімали в Африці документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер" на замовлення "Центру управління розслідуваннями".
      • За словами прессекретаря уряду ЦАР, на місці вбивства журналістів не знайшли ні грошей, ні апаратури, ні документів.
      • За інформацією прокремлівської інформаційної агенції ТАСС, їх могли вбити представники збройного мусульманського угруповання "Селека" з метою пограбування.
      • Самі повстанці звинувачують президента ЦАР Туадеру у змові, на яку той пішов за підтримки "найманців з Росії" під керівництвом Валерія Захарова. 
      • Захаров був спеціальним радником Туадери.

      Цікаво! США занепокоєні великою кількістю російських найманців у ЦАР: до чого це може призвести

      В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      сьогодні
      9977
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Африка Новини Росії Втрати Жертви Журналісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:57 В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      Олена Кук 9981
      12 січня , 22:01 Головні новини 12 січня: затримані підозрювані у вбивстві Окуєвої, США протистоять Ірану
      Ірина Вихрущ 1753
      12 січня , 22:00 Ймовірні причини збиття літака МАУ, пожежі в Австралії та кремлівська пастка: блоги тижня
      Блоги тижня 814
      12 січня , 21:00 Резонансне вбивство у Каховці: коли закінчаться звірства поліцейських
      Дмитро Гнап 1601
      12 січня , 19:30 Коли востаннє падали українські літаки, українець встановив новий світовий рекорд – відео тижня
      Северин Трач 903
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук