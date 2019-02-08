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      США занепокоєні великою кількістю російських найманців у ЦАР: до чого це може призвести

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      Томас Вальдхаузер
      Томас Вальдхаузер / фото з відкритих джерел

      США висловлюють побоювання через велику кількість найманців у африканських країнах. Зокрема, у ЦАР американці нарахували 175 інструкторів із ПВК "Вагнера".

      Так, командувач силами США в Африці генерал Томас Вальдхаузер висловив побоювання у зв'язку з присутністю Росії на цьому континенті, в тому числі через приватні військові компанії. Особливе занепокоєння Вальдхаузера стосується саме Центральноафриканської Республіки, передає "Интерфакс".

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      Хотів би відзначити, що у "групи Вагнера" в Центральноафриканській республіці зараз 175 інструкторів, і деякі з них мають доступ до кабінету президента,
      – наголосив американський командувач.

      Він також зазначив, що завдяки активності в ЦАР у Росії з'явився доступ до корисних копалин цієї країни.

      Вальдхаузер висловив побоювання, що подібний сценарій посилення російської присутності може в подальшому бути використаний і для інших африканських країн.

      Зазначимо, що раніше українські спецслужби викрили участь російських найманців у розгоні протестів в Судані. Так, співробітники ПВК "Вагнер" виконують розвідувально-оперативні завдання на території інших держав у інтересах міноборони РФ, а їхня діяльність є засекреченою.

      Що таке ПВК "Вагнера"?Приватна військова компанія "Вагнера" – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок".

      Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також у Судані.

      Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".

      Додамо, що саме у ЦАР трапилось загадкове вбивство російських журналістів. 30 липня 2018 року у Центральній Африканській Республіці було вбито російського журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва. Вони знімали в Африці документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер" на замовлення "Центру управління розслідуваннями". За словами прес-секретаря уряду ЦАР, на місці вбивства журналістів не знайшли ні грошей, ні апаратури, ні документів.

      За інформацією прокремлівської інформаційної агенції ТАСС, їх могли вбити представники збройного мусульманського угруповання "Селека" з метою пограбування. Щоправда, самі повстанці звинувачують президента ЦАР Туадеру у змові, на яку той пішов за підтримки "найманців з Росії" під керівництвом Валерія Захарова та поскаржився, що присутність "близьких до Кремля найманців" стає "все більш і більш небезпечною для демократії" ЦАР. До слова, Захаров був спеціальним радником Туадери.

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      Теги: Новини політики Африка Новини Росії Новини США
      Джерело: 24 Канал
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