США обеспокоены большим количеством российских наемников в ЦАР: к чему это может привести

США выражают опасения из-за большого количества наемников в африканских странах. В частности, в ЦАР американцы насчитали 175 инструкторов из ЧВК "Вагнера".

Так, командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер выразил опасения в связи с присутствием России на этом континенте, в том числе через частные военные компании. Особое беспокойство Вальдхаузера касается именно Центральноафриканской Республики, передает "Интерфакс".

Читайте также: Аппетиты России: для чего Путину нужна Африка

Хотел бы отметить, что у "группы Вагнера" ​​в Центральноафриканской республике сейчас 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ в кабинет президента,

– отметил американский командующий.

Он также отметил, что благодаря активности в ЦАР у России появился доступ к полезным ископаемым этой страны.

Вальдхаузер выразил опасения, что подобный сценарий усиления российского присутствия может в дальнейшем быть использован и для других африканских стран.

Отметим, что ранее украинские спецслужбы разоблачили участие российских наемников в разгоне протестов в Судане. Так, сотрудники ЧВК "Вагнер" выполняют разведывательно-оперативные задачи на территории других государств в интересах Минобороны РФ, а их деятельность является засекреченной.

Что такое ЧВК "Вагнера"?

Частная военная компания "Вагнера" – это российская военная структура, которая формируется из наемников. Была создана в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек".



В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.



Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".

Добавим, что именно в ЦАР случилось загадочное убийство российских журналистов. 30 июля 2018 года в Центральной Африканской Республике убили российского журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Они снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер" на заказ "Центра управления расследованиями". По словам пресс-секретаря правительства ЦАР, на месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни документов.

По информации прокремлевского информационного агентства ТАСС, их могли убить представители вооруженной мусульманской группировки "Селека" с целью ограбления. Правда, сами повстанцы обвиняют президента ЦАР Туадеру в сговоре, на который он пошелпри поддержке "наемников из России" под руководством Валерия Захарова и пожаловался, что присутствие "близких к Кремлю наемников" становится "все более и более опасным для демократии" ЦАР. К слову, Захаров был специальным советником Туадеры.