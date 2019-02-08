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      США обеспокоены большим количеством российских наемников в ЦАР: к чему это может привести

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      Томас Вальдхаузер
      Томас Вальдхаузер / Фото из открытых источников

      США выражают опасения из-за большого количества наемников в африканских странах. В частности, в ЦАР американцы насчитали 175 инструкторов из ЧВК "Вагнера".

      Так, командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер выразил опасения в связи с присутствием России на этом континенте, в том числе через частные военные компании. Особое беспокойство Вальдхаузера касается именно Центральноафриканской Республики, передает "Интерфакс".

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      Хотел бы отметить, что у "группы Вагнера" ​​в Центральноафриканской республике сейчас 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ в кабинет президента,
      – отметил американский командующий.

      Он также отметил, что благодаря активности в ЦАР у России появился доступ к полезным ископаемым этой страны.

      Вальдхаузер выразил опасения, что подобный сценарий усиления российского присутствия может в дальнейшем быть использован и для других африканских стран.

      Отметим, что ранее украинские спецслужбы разоблачили участие российских наемников в разгоне протестов в Судане. Так, сотрудники ЧВК "Вагнер" выполняют разведывательно-оперативные задачи на территории других государств в интересах Минобороны РФ, а их деятельность является засекреченной.

      Что такое ЧВК "Вагнера"?
      Частная военная компания "Вагнера" – это российская военная структура, которая формируется из наемников. Была создана в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек".

      В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.

      Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".

      Добавим, что именно в ЦАР случилось загадочное убийство российских журналистов. 30 июля 2018 года в Центральной Африканской Республике убили российского журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Они снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер" на заказ "Центра управления расследованиями". По словам пресс-секретаря правительства ЦАР, на месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни документов.

      По информации прокремлевского информационного агентства ТАСС, их могли убить представители вооруженной мусульманской группировки "Селека" с целью ограбления. Правда, сами повстанцы обвиняют президента ЦАР Туадеру в сговоре, на который он пошелпри поддержке "наемников из России" под руководством Валерия Захарова и пожаловался, что присутствие "близких к Кремлю наемников" становится "все более и более опасным для демократии" ЦАР. К слову, Захаров был специальным советником Туадеры.

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      Теги: Новости США Новости России Африка Новости политики
      Источник: 24 Канал
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