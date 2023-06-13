Накрыли ракетами: в Запорожском направлении могли уничтожить российского генерал-майора Горячева

Наши военные продолжают работать над тем, чтобы статистика потерь врага росла с каждым днем. Предварительно известно о том, что могли ликвидировать российского генерал-майора Сергея Горячева.

Об этом сообщает ряд военкоров, а также российских телеграм-каналов, передает 24 Канал. Речь идет о начальнике штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майоре Сергее Горячеве.

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Говорят о смерти от ракет

Военкоры жаловались, что на протяжении 12 июня шли тяжелые бои. Их фиксировали практически по всей линии боевого столкновения группировки "Восток". В частности, на так называемом Времивском выступлении.

Россияне жалуются, что тяжелая обстановка в полосе обороны 60-й и 37-й мотострелковых бригад. И что из-за ракетной атаки со стороны ВСУ погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Горячев.

Интересно, что представители командования объединенной группировки войск "Восток" считает, что 12 июня Россия осталась без "одного из самых ярких и эффективных военачальников". Мол, он сочетал в себе "высший профессионализм с личным мужеством".

Обратите внимание, что Горячев "возглавлял российский контингент в Приднестровье". Он также командовал 201-й военной базой в Таджикистане. Кроме того, являлся начальником центра в Хабаровске.

В начале так называемой "спецоперации" он был командиром 5-й отдельной танковой бригады. За более чем год войны, развязанной против Украины, он "вырос" до заместителя командующего 35-й общевойсковой армией. Он стал генерал-майором, а также был назначен на пост начальника штаба армии.

Уничтожили командира подразделения "Шторм"

Офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан поделился хорошими новостями. По его словам, список потерь врага вырос благодаря двум русским офицерам и командиру.

Да, на тот свет удалось отправить командира подразделения "Шторм" 110-й ОМСБр Сергея "Бутуза" Аргунова. Если говорить о двух ликвидированных офицерах, то говорится о полковнике Денисе Буянове и старшем лейтенанте Никите Сосновском.

К слову, по состоянию на 12 июня 2023 года на тот мир удалось отправить 216 180 российских захватчиков. Эта цифра может быть больше, ведь точно считать ликвидированных врагов в зонах ведения активных боевых дней непросто.