Золотые времени позади: почему сокращают работников Газпрома

Российский Газпром столкнулся с серьезными проблемами. Фактически уже два года газовый бизнес этой корпорации является убыточным.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, заметив, что Украина правильно сделала, когда прекратила транзит российского газа. Это был фактически последний источник серьезной прибыли для Газпрома. Судя по всему, поставки газа в Китай является убыточным для корпорации.

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Газпром понес сильные убытки

Как рассказал Липсиц, у них есть нефтяной бизнес, который перекрывал убытки. Но в газовой сфере у них серьезные проблемы на протяжении последних двух лет.

Теперь Газпром вынужден пойти на меры, которые обычно внедряют, когда у компании есть проблемы. Они сокращают персонал.

Золотые времена Газпрома ушли навсегда. Пришло время сокращать аппарат. При этом они пытаются построить небоскреб, где будет сидеть немного начальства с огромными зарплатами и малое количество реальных работников, потому что компания не имеет прибыли, чтобы содержать большой аппарат,

– сказал Липсиц.

Вполне вероятно, что Газпром попытается сориентироваться на поставки газа, нефти и нефтепродуктов через Турцию, которая хочет заработать на России.

Напомним, по данным СМИ, Газпром планирует сократить штат главного офиса. Там хотят оставить 2500 работников из 4100.