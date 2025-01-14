Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсиц, зауваживши, що Україна правильно зробила, коли припинила транзит російського газу. Це було фактично останнє джерело серйозного прибутку для Газпрому. Судячи з усього, постачання газу в Китай є збитковим для корпорації.

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Газпром зазнав сильних збитків

Як розповів Ліпсиц, у них є нафтовий бізнес, який перекривав збитки. Але у газовій сфері у них серйозні проблеми упродовж останніх двох років.

Тепер Газпром змушений піти на заходи, які зазвичай впроваджують, коли у компанії є проблеми. Вони скорочують персонал.

Золоті часи Газпрому пішли назавжди. Настав час скорочувати апарат. При цьому вони намагаються побудувати хмарочос, де сидітиме небагато начальства з величезними зарплатами і мала кількість реальних працівників, бо компанія не має прибутку, щоб утримувати великий апарат,

– сказав Ліпсиц.

Цілком ймовірно, що Газпром спробує зорієнтуватися на постачання газу, нафти і нафтопродуктів через Туреччину, яка хоче заробити на Росії.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Газпром планує скоротити штат головного офісу. Там хочуть залишити 2500 працівників із 4100.