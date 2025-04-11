Китайские военные в плену Украины: как они могут нам помочь

Недавно украинские военные взяли в плен граждан Китая, которые воевали на стороне России. Публичное разглашение этой информации было обоснованным шагом, ведь ее можно использовать в интересах Украины.

В то же время этим фактом могут воспользоваться и Соединенные Штаты. Как отметил политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом, участие китайцев в войне на стороне России может стать дополнительным рычагом давления в отношениях США как с Пекином, так и с Москвой.

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Китаю придется серьезно задуматься

Если информация, озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским, о 155 гражданах Китая, которые могут воевать в составе российской армии, подтвердится, и появятся дополнительные доказательства – эта история получит новое, гораздо более широкое звучание.

Воспользуется этим не только Украина, которая уже сделала правильный шаг, публично обнародовав эту информацию. Прежде всего этой ситуацией воспользуются Соединенные Штаты – именно это будет самым интересным моментом.

Это дает США дополнительный рычаг давления, чтобы требовать существенных изменений в их отношениях с Россией или влиять на Китай в вопросах тарифов. Возникает новый геополитический треугольник: Вашингтон – Пекин – Москва. Это – еще один повод для китайцев задуматься: стоит ли эта война их участия вообще.

Интересно! В Китае заявили, что сейчас им "нечем поделиться" по этому поводу. Там отметили, что официальная позиция Пекина относительно войны России против Украины является "объективной и справедливой".

Политолог слышал мнения, что не стоило публично это разглашать, мол, лучше было "втихаря" поговорить с Китаем, договориться о чем-то кулуарно. Но представим ситуацию: мы договариваемся с Пекином втайне, американцы узнают об этом – и что они подумают: "Мы вам помогаем, а вы с китайцами кулуарные игры играете?".

Поэтому обнародование этой информации – правильное решение. С одной стороны, это сигнал США: "Мы вас предупреждали, вот что происходит". С другой – это сигнал и Китаю: "Мы не обвиняем вас в прямом участии в войне, но просим разобраться с ситуацией. Если это проблема, которую вы не контролируете – решите ее. Давайте обсудим их передачу, но при соответствующих условиях".

С выдачей людей будет вообще очень интересная ситуация,

– отметил Игорь Рейтерович.

Если Китай обратится с просьбой об их выдаче – их сначала нужно будет судить, потому что они нарушили как украинские законы, так и международные документы. Вероятно, и китайские законы также – ведь в Китае наемничество запрещено.

Публичность в этом деле принесла больше плюсов. Теперь поддержка России со стороны Китая – уже не только экономическая, но и потенциально военная. Это неприятная новость для Пекина, который пытается сохранять образ нейтральной стороны. Но все и так знают, что Китай торгует с Россией и фактически помогает ей.