В Польше выдвинули условия для возможного участия войск страны в миротворческой миссии в Украине

Маршалок польского Сейма и кандидат в президенты страны от партии "Польша 2050" Шимон Головня не отрицает вероятность участия польских войск в миротворческой миссии в Украине. Однако для этого он выдвинул определенные условия.

Подобные мероприятия, по мнению польского чиновника, должны происходить контролем НАТО и в рамках организации Альянса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rzeczpospolita.

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Что думают в Польше о миротворческой миссии и участии в ней

Комментируя предложение французского лидера Эммануэля Макрона по размещению миротворцев на территории Украины и его визит в Польшу, Шимон Головня сказал, что подобный план "начинает появляться на горизонте" и не отрицает потенциальное участие Варшавы в этом.

С польской перспективы, наше участие в разного рода военных мероприятиях в Украине могло бы происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур Альянса,

– заявил он.

По его словам, пока в Варшаве не ознакомлены с подробностями вышеупомянутой инициативы, разговоры о которой сейчас ведут президенты Украины, Франции и Финляндии, а также американская сторона. Впрочем, он предполагает, что детали Макрон расскажет во время диалога с Дональдом Туском.

Незадолго до этого СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы стремится создать потенциальную европейскую миротворческую миссию в Украине. Отмечалось. что в этом проекте своим ключевым союзником своим ключевым союзником он видит Польшуи, вероятно, будет советоваться с ней.