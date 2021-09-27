Учения "Запад-2021" были важными для Лукашенко, чтобы показать лояльность Кремлю, – журналист

Россия провела на территории Беларуси военные учения "Запад-2021", отработав несколько провокационных сценариев. Они были важными для Александра Лукашенко, ведь он мог продемонстрировать свою лояльность к действиям Кремля.

Об этом рассказал белорусский журналист Франак Вячорка в эфире 24 канала. Впрочем, по его словам, после проведения учений ничего особо не изменилось.

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Вячорка заметил, что вокруг учений было много шума. В частности, Лукашенко в своих выступлениях говорил о якобы врагах, которые со всех сторон окружают Беларусь.

Однако просто люди перестали ему верить. Для большинства белорусов суверенитет и независимость страны являются абсолютной ценностью.

Думаю, что эти учения были важными для России и также для Лукашенко, чтобы продемонстрировать свою приверженность Кремлю,

– заявил журналист.

Как заметил Вячорка, надо помнить, что Лукашенко уже никого не представляет. Белорусы выбрали свободу, проголосовав против него на президентских выборах, поэтому самопровозглашенный президент не может выступать от имени народа.

После окончания масштабных учений "Запад-2021" войска России не спешат возвращаться к местам постоянной дислокации. Государство-агрессор держит военных в приграничных регионах.

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