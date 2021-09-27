Про це розповів білоруський журналіст Франак Вячорка в ефірі 24 каналу. Втім, за його словами, після проведення навчань нічого особливо не змінилося.

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Вячорка зауважив, що довкола навчань було багато шуму. Зокрема, Лукашенко у своїх виступах говорив про начебто ворогів, які з усіх сторін оточують Білорусь.

Однак просто люди перестали йому вірити. Для більшості білорусів суверенітет і незалежність країни є абсолютною цінністю.

Думаю, що ці навчання були важливими для Росії й також для Лукашенка, щоб продемонструвати свою прихильність Кремлю,

– заявив журналіст.

Як зауважив Вячорка, треба пам'ятати, що Лукашенко вже нікого не представляє. Білоруси вибрали свободу, проголосувавши проти нього на президентських виборах, тому самопроголошений президент не може виступати від імені народу.

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