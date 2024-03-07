Уроки из полномасштабной войны: как на учениях НАТО используют опыт Украины

В Польше проходят масштабные учения НАТО. Во время них военные отрабатывают сценарии, которые возникают в Украине во время полномасштабной войны.

В частности, военные НАТО отрабатывают сценарии и маневры по переправке тяжелой техники с одного берега реки на другой. Как отметили командиры, реальная война в Украине продемонстрировала, что тактики необходимо менять.

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Как проходят учения НАТО

В начале марта в Польше начались крупнейшие в этом году учения сухопутных войск НАТО. В частности, Альянс тренируется отражать нападение на восточном фланге. Известно, что эти учения Steadfast Defender продлятся до конца мая. Стоит заметить, что они – самые масштабные со времен завершения холодной войны.

Провести учения планировали еще до начала полномасштабного нападения России на Украину, однако 24 февраля 2022 года изменило ситуацию. Тогда учения решили отложить.

Сейчас в НАТО реально оценивают российскую агрессию, поэтому проводят учения. Одним из сценариев, который отрабатывают в Польше, является переправка тяжелой техники через реку. Так, военные преодолевают Вислу на паромной переправе и отрабатывают оперативную транспортировку около 700 различных средств. Для военных НАТО – это некий "стресс-тест", ведь необходимо оперативно переправить БТР, кареты скорой и бензовозы на потенциально опасный участок – на Восток.

Как видите, за мной моста нет – только паромы. Это урок из Украины. Россия установила мост и он был разрушен, поэтому россияне не добрались до другого берега. Было немало и других уроков. В частности, по созданию командных пунктов и их прикрытия от проникновения врага. Тактика меняется, поэтому должны немедленно менять и наши тренировочные процедуры,

– поделился командир 11-й бронекавалерийской дивизии Петр Файковский.

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В России отреагировали на учения

Кремлевские пропагандисты уже отреагировали на учения. Так, в России заявили, что Альянс якобы "готовится к третьей мировой войне".

Россия следит за начавшимися учениями НАТО Nordic Response, они имеют демонстративно провокационный характер,

– заявили в МИД страны-агрессора.

. В то же время продолжаются учения и на Севере Альянса. Так, 4 марта стартовали учения Nordic Response 24. В них примут участие 13 стран. Известно, что учения продлятся в северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции до 15 марта.