Сколько времени понадобится военным ВСУ, чтобы овладеть танками Leopard 2 и Abrams

Германия и США предоставят Украине танки Leopard и Abrams. В обеих странах говорят, что обучение украинских экипажей для этих танков может занять несколько месяцев.

Однако украинские военные могут научиться управлять западными танками гораздо быстрее. Такое мнение 24 Каналу выразил военный аналитик Алексей Гетьман.

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По его словам, немецкие танки Leopard и американские M1 Abrams довольно похожие между собой. Эти машины имеют схожие системы управления.

Каких-то принципиальных отличий между ними нет. Это танки, которые строились на базе одного прототипа, просто разные ветки танковой техники,

– объяснил Гетьман.

Он отметил, что, действительно, у каждого из этих танков есть определенная специфика управления. К примеру, Abrams имеет ряд модификаций, каждая из которых может различаться электроникой.

За сколько времени украинские военные могут овладеть западными танками

Однако военный аналитик убежден, что украинские военные не испытают никаких трудностей в том, чтобы разобраться и с Leopard, и с M1 Abrams. Западные партнеры говорят, что для овладения новейшими танками украинцам понадобится около 3 месяцев.

По словам Гетьмана, союзники при этом почему-то не учитывают опыт наших военных.

"За 3 месяца можно научить управлять танком человека, который его никогда не видел. Вот человек пришел и ему показали: "Вот танк". В таком случае – да, для обучения нужно время", – отметил военный аналитик.

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"Экипаж танка можно подготовить за месяц"

Впрочем, если речь идет о профессиональных танкистах, уже имеющих боевой опыт, то, по мнению Гетьмана, сроки обучения могут быть намного меньше.

Алексей Гетьман Военный аналитик Когда приходит танкист, руководивший другой танковой техникой, пусть и хуже с точки зрения вооружения, чем Leopard или Abrams, то о каких 3 месяцах может идти речь? Ну, ясно, что нужно не 3 дня. Но максимум за 3 недели – месяц этот человек сможет стать механиком-водителем, командиром или одним из членов экипажа.

Гетьман считает, что за это время не составляет проблемы подготовить экипаж для того, чтобы он мог участвовать в боевых действиях.

Украинские военные могут сами стать инструкторами

По словам военного аналитика, люди, которые будут учиться управлять танками, кроме большого опыта, нередко имеют техническое образование. Более того, даже среди мобилизованных украинцев, которые не были профессиональными военными, есть немало людей с научными степенями, в частности – кандидаты технических наук.

"Они могут разобраться во всем, чтобы стать инструкторами и обучать людей в Украине, когда танки сюда уже прибудут. Я не верю, что для этого нужно больше месяца", – сказал Гетьман.

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