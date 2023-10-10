В Украине зафиксировали сильно умеренное землетрясение: ученые показали карту толчков

Вечером 9 октября в западных регионах Украины было зафиксировано землетрясение. Источник землетрясения был на территории Словакии.

Землетрясение в Словакии произошло в 60 километрах от границы Украины, на глубине 10 километров. По классификации это землетрясение относится к сильно умеренным.

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Магнитуда землетрясения была 5,4

По шкале Рихтера магнитуда землетрясения на территории Словакии составила 5,4. В Закарпатской области фиксировали землетрясение магнитудой 4,5, когда во Львовской области – 5.



Карта землетрясения в Словакии / Фото Главный центр специального контроля

Угрожает ли такое землетрясение людям

Как сообщили в Главном центре специального контроля, такое землетрясение не представляет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры.

Сообщается, что землетрясение ощущалось в населенных пунктах на территории Украины многими людьми.

Землетрясение такой магнитудой характеризуется дрожью окон, дверей, посуды, скрипа пола и стен. Висящие предметы легко расшатываются, жидкость в открытых рынках слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен.

На Закарпатье несколько раз фиксировали землетрясение