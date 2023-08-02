Отдала работе более 45 лет: воспоминания о погибшей от удара по Кривому Рогу учительнице

Одной из жертв террористической атаки России по многоэтажке в Кривом Роге стала Ирина Киянчук. Женщина жила в доме, куда попали россияне.

Ирина работала заместительницей директора и посвятила образованию более 45 лет своей жизни. Однако 31 июля удар российской ракеты "Искандер" оборвал ее жизнь.

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Ирина очень любила детей

Из-за атаки россиян по многоэтажке в Кривом Роге погибли 6 человек. Ирина договорилась с коллегой Еленой Кисель звонить друг другу, когда что-то происходит. Однако после попадания женщина не подняла трубку – именно поэтому Елена сразу направилась к ней домой.

Когда она не подняла трубку, пришлось бежать к ее дому. Она жила одна, муж ее умер несколько лет назад, а сын проживает отдельно со своей семьей. Поэтому мы и звонили друг другу,

– объяснила женщина.

Когда Елена увидела разрушение дома, все еще верила в лучшее – а вдруг? Однако ожидания не оправдались – спасатели нашли Ирину под завалами.

Погибла от ракеты Ирина Киянчук / Общественное

Женщина родилась в 1961 году. 45 лет своей жизни она посвятила образованию. Ирина очень любила своих учеников и внуков и всегда говорила, что не бывает плохих детей. Она прошла долгий путь от вожатой к заместительнице директора. Ирина даже создала свою учебную программу, которая работала в течение семи лет.

Мы у нее кое-чему научились, ведь она всегда анализировала, что она дала, все ли она добавила, может что-то изменить, или может чему-то не научила. То есть это человек, который постоянно жил в самоанализе. То, что мы сейчас чувствуем, это такая боль, что мы не можем даже поверить,

– поделилась коллега.

У Ирины остался сын и двое внуков – шестилетний Михаил и восьмилетняя Мария.

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