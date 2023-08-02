Ірина працювала заступницею директора та присвятила освіті понад 45 років свого життя. Однак 31 липня удар російської ракети "Іскандер" обірвав її життя.

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Ірина надзвичайно любила дітей

Через атаку росіян по багатоповерхівці у Кривому Розі загинуло 6 осіб. Ірина домовилася з колегою Оленою Кісєль телефонувати одна одній, коли щось відбувається. Проте після влучання жінка не підняла слухавку – саме тому Олена одразу направилася до неї додому.

Коли вона не підняла слухавку, довелося бігти до її будинку. Вона жила одна, чоловік її помер кілька років тому, а син мешкає окремо, зі своєю родиною. Тому ми і телефонували одна одній,

– пояснила жінка.

Коли Олена побачила руйнування будинку, то все ще вірила в краще – а раптом? Однак, очікування не виправдалися – рятувальники знайшли Ірину під завалами.

Загибла від ракети Ірина Кіянчук / Суспільне

Жінка народилася у 1961 році. 45 років свого життя вона присвятила освіті. Ірина надзвичайно любила своїх учнів та внуків та завжди говорила, що не буває поганих дітей. Вона пройшла довгий шлях від вожатої до заступниці директора. Ірина навіть створила свою навчальну програму, яка працювала протягом семи років.

Ми в неї дечому навчились, адже вона завжди аналізувала, що вона дала, чи все вона додала, чи може щось змінити, чи може чомусь не навчила. Тобто це людина, яка постійно жила в самоаналізі. Те, що ми зараз відчуваємо, це такий біль, що ми не можемо навіть повірити,

– поділилася колега.

У Ірини залишився син та двоє онуків – шестирічний Михайло та восьмирічна Марія.

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