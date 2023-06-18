Удачная охота: Воздушные силы уничтожили 2 ударных вертолета Ка-52 и 12 дронов

За прошедшие сутки украинская ПВО сработала, как всегда, отлично. Наши защитники уничтожили ударные вертолеты Ка-52 и 12 беспилотников.

Среди уничтоженных вражеских целей – разведывательные БПЛА типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и "Supercam". Наша авиация совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие.

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Удачная охота Воздушных сил

За прошедшие сутки 17 июня и начало 18 июня противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожено:

два вражеских ударных вертолета Ка-52,

четыре ударных иранских БПЛА "Shahed-136/131",

один "Ланцет".

Также за прошедшие и текущие сутки наша ПВО уничтожила 7 вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Отмечается, что авиация Воздушных сил ВСУ совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более 20 авиационных ударов.

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