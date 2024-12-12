Бывший сотрудник СБУ предположил, в какие дни россияне могут нанести удар "Орешником"

Россия во второй раз может применить ракету "Орешник" по территории Украины в ближайшие дни. Эту информацию подтвердили и в Пентагоне, но не назвали точной даты возможного запуска. В то же время посольства, в частности США, продолжили свою работу в Украине.

Когда Россия впервые ударила "Орешником" по Украине – 21 ноября, накануне посольства объявили о прекращении своей работы. Как отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом, на этот раз посольство Соединенных Штатов не закрывалось, однако 8 декабря предупредило сотрудников и американских граждан об угрозе со стороны России.

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Украинские силы работают над этим

Ступак рассказал, что в системе сообщений для пилотов 20 ноября появилось сообщение о закрытии воздушного пространства в районе российского полигона Капустин Яр на определенный промежуток времени. А на следующий день оттуда произошел удар "Орешником" по Днепру.

Сейчас в этой системе есть два сообщения для пилотов и диспетчеров – о закрытии воздушного пространства в период с 11 по 13 декабря во временной промежуток с 10:00 по 14:00 в каждый из этих дней. А также в период с 16 по 21 декабря с 10:00 до 14:00,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Также он предположил, что россияне не будут анонсировать, когда именно могут нанести удар "Орешником". Накануне атаки 21 ноября они сообщили Соединенным Штатам, а уже Вашингтон проинформировал союзников и свое дипломатическое представительство. Тогда прекратили работу не только посольство США, но и несколько американских предприятий в разных областях Украины.

Обратите внимание! Аналитики ISW считают, что Россия может в ближайшее время запустить вторую баллистическую ракету "Орешник" по Украине. Таким образом российские власти пытаются повлиять на Запад относительно его отказа от предоставления дальнейшей военной помощи Киеву.

Поэтому нужно обратить внимание на эти дни в декабре особенно в указанный временной период. Хотя россияне могут через две недели еще раз объявить о закрытии воздушного пространства, чтобы держать нас в напряжении,

– подчеркнул Ступак.

Также Украина работает на опережение, нанося удары по полигонам, откуда россияне могут нанести удар. Так, 9 декабря россияне сообщали об атаке беспилотников на российский полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена ракета "Орешник".

Однако нет информации о попадании, что там было уничтожено. Возможно просто напугали, возможно что-то повредили, и из-за этого не осуществляются сейчас пуски. Хотя, возможно, россияне планировали их совершить 11 или 12 декабря,

– сказал он.

Иван Ступак считает, что украинские силы работают над тем, чтобы нанести ущерб производственным мощностям врага и отсрочить такой удар, ведь это им под силу.

К слову, авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что обычно информация о потенциальном окне возможностей для запуска такой ракеты, как "Орешник", распространяется минимум за 2 дня. Он добавил, что потенциальными целями россиян в Украине могут стать военные объекты и объекты оборонно-промышленного комплекса, столица Украины и гражданская инфраструктура.