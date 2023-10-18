Ювелирная работа: спутниковые снимки последствий ударов ATACMS по оккупантам в Бердянске

Накануне мировое сообщество увидело, как украинские военные эффективно используют ракеты ATACMS, предоставленные США. Журналисты в свое распоряжение получили спутниковые снимки из Бердянска.

По аэродрому в Бердянске наши военные и запустили ATACMS. Это позволило уничтожить несколько российских вертолетов, что подтвердилось в статистике потерь врага, опубликованной Генштабом ВСУ.

Смотрите также Без гражданских поблизости: Гайдай рассказал о месте, куда в Луганскую область прилетели ATACMS

Хорошо видны следы от поражений

Журналисты "Схем" получили в свое распоряжение спутниковые снимки Planet Labs за 18 октября. На кадрах можно невооруженным глазом увидеть места поражения. Спутниковые снимки показывают нам часть взлетной полосы аэродрома. На ней стояли русские вертолеты. Сейчас их там нет.



Спутниковые снимки аэродрома в Бердянске / Фото "Схемы"



Спутниковые снимки аэродрома в Бердянске / Фото "Схемы"

Профессор аспирантуры Токийского университета Ватанабе Хиденори также выложил в сеть сравнения. На нем можно увидеть, как сменялся аэродром в Бердянске 15 и 17 октября. На нем можно увидеть, что появилось пять темных пятен. Вероятно, на их местах стояли вертолеты.

Сравнение спутниковых сменок 15 и 17 октября: смотрите видео

Что известно об ударе ракетами ATACMS