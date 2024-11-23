Угрозы Путина не сработали: россияне жалуются, что по Курску прилетели 5 ATACMS

Вечером 23 ноября в Курской области прогремели мощные взрывы. В российских пабликах поднялась настоящая истерика.

В пабликах граждане страны-агрессора сообщают, что по Курщине нанесены удары дальнобойными ракетами. В то же время они искренне удивляются, что речь Путина с угрозами не произвела на украинцев должного впечатления, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В Курске очень горячий "хлопок"

Вечером губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил о воздушной тревоге из-за угрозы ударных дронов. Впрочем, по информации Z-каналов, по региону ударили около 5 иностранных дальнобойных ракет. Это или ATACMS, или крылатые ракеты Storm Shadow.

Пропагандистские каналы заявляют, что, мол, 3 ракеты из 5 удалось сбить. Это означает, что было минимум 2 попадания.

Мощный взрыв в Курске: смотрите видео

Россияне удивлены, что угрозы Путина не остановили Украину / Скриншоты

Россияне говорят, что и дроны тоже атакуют Курск / Скриншот

К слову, украинские дроны атаковали аэродром, откуда по Днепру запустили баллистическую ракету средней дальности "Орешник".