"Здесь настоящий ад": ужасные последствия удара россиян по Кривому Рогу
Россияне нанесли баллистический удар по одному из густонаселенных районов Кривого Рога. Есть много погибших и раненых, среди них – дети.
Как рассказал 24 Каналу корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев в городе бушует настоящий ад. Заметим, президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на вражеский удар.
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Какие последствия удара баллистикой
Россия ударила по детской площадке и спальному району в Кривом Роге. По состоянию на сейчас известно о 14 погибших из них 6 детей.
Сейчас продолжается спасательная операция, пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Люди перебирают выбитые стекла, поскольку после детонации ракеты вокруг выбило десятки, а, возможно, и сотни окон.
Если есть ад в мире, то сегодня он наступил в Кривом Роге. Такое "перемирие" у нас,
– подчеркнул корреспондент.
По его мнению, количество погибших и раненых будет увеличиваться, ведь разрушения масштабные.
Видел тело одного из горожан, над которым склонили головы в отчаянии и в слезах его родные, у них была истерика. Вероятно, это ребенок, который не успел вовремя добраться до укрытия поблизости,
– поделился Александр Фефилатьев.
Удар произошел настолько быстро, что люди просто не смогли среагировать. У них просто не было шансов.