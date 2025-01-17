Удар баллистикой по Кривому Рогу: известно о первых жертвах

Российские войска нанесли циничный удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате атаки есть жертвы и раненые.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Сколько пострадавших и жертв в Кривом Роге

В результате российской атаки в Кривом Роге пострадало учебное заведение и жилая застройка.

По предварительной информации, погибли 3 человека. Также есть раненые, впрочем, пока неизвестно их точное количество. Лысак пообещал предоставить больше информации позже.

В 13:19 председатель ОВА сообщил, что количество жертв возросло до 4 человек – три женщины и мужчина.

По уточненной информации, пострадали 5 человек. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двоим оказали помощь на месте,

– рассказал Лысак.

Последствия удара по Кривому Рогу: смотрите видео

В то же время председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что сейчас есть информация о трех пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

Все понимаем, все работаем. Попадание в абсолютно гражданские и жилые здания,

– написал Вилкул.

Обратите внимание! В понедельник, 20 января, в городе будет объявлен день траура.

Что известно об ударе по Кривому Рогу

Воздушную тревогу в Кривом Роге объявили около 12:12 из-за угрозы баллистического обстрела с юга. Уже в 12:14 в Воздушных силах сообщили о о скоростной цели в направлении города, после чего прозвучали взрывы.

В 12:29 Воздушные силы снова предупредили об угрозе баллистического обстрела, а через минуту раздались повторные взрывы.

Мониторинговые каналы сообщили, что для атаки враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".

В результате атаки были повреждены 2 пятиэтажки, в одной из них возник пожар. Также изуродовано здание, которое не эксплуатируется.