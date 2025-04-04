Удар баллистикой по Кривому Рогу: в городе произошли пожары, повреждены многоэтажки

Россияне нанесли баллистический удар по Кривому Рогу в пятницу, 4 апреля. В результате вражеской атаки в городе есть разрушения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака и председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

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Какие последствия удара по Кривому Рогу

Сергей Лысак сообщил, что россияне ударили по Кривому Рогу с помощью баллистического вооружения. По его словам, в городе вспыхнули пожары. Кроме того, известно о повреждениях многоэтажных домов.

Проклятые москали ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона,

– уточнил Александр Вилкул.

По данным местных телеграм-каналов, рядом с попаданием горит автомобиль и гаражи. Согласно обнародованной информации, в зданиях, расположенных рядом, выбиты окна. В настоящее время на месте уже работают все экстренные службы.

Александр Вилкул добавил, что в ближайшей школе разворачивают штаб помощи людям, здание визуально видно. Он подчеркнул, что подходить туда следует только после отбоя воздушной тревоги, поскольку возможны еще выходы вражеских ракет.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

По последним данным, в результате удара россиян погибли 12 человек и более 50 человек получили ранения в Кривом Роге. В областной военной администрации также сообщили, что среди погибших есть трое детей.

Заметим, что количество пострадавших постоянно увеличивается, выясняются подробности. В настоящее время точное количество пострадавших неизвестно. К медикам продолжают обращаться за помощью.

В случае дополнительной информации местные власти обнародуют детали отдельно. Известно, что именно 4 апреля в городе был День траура по удару, который в среду унес жизни четырех человек.

Реакция на атаку

Омбудсман Дмитрий Лубинец уже отреагировал на атаку, отметив, что ни одного военного объекта на месте удара не было, только гражданская инфраструктура.

"Россия – это страна, которая системно уничтожает мирную жизнь. Она не случайно выбирает цели. Она бьет по людям. И это – ее настоящее лицо", – написал он.